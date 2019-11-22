Как россияне относятся к Украине и в чем их обида: режиссер дал ответ

К маньякам и педофилам более снисходительное отношение, чем к украинскому народу, отметил Манский

/ Фото: Сегодня

Россияне не любят Украину, потому что считают, что мыслят пропагандистскими штампами и что она бросила "братский народ" и ушла в сторону Европы.

Об этом рассказал в интервью Украинской правде российский режиссер, автор документального фильма "Свидетели Путина" Виталий Манский.

По его словам, диапазон ощущений среднестатистического россиянина в отношении Украины довольно широкий.

"Самое позитивное – это такая жалость по отношению к Украине: "Как же так? Что ж вы оступились? Что ж вы поддались, кто ж вас сбил с пути истинного? Что же с вами эти фашисты делают? Что ж вы, миленькие, родные?". Вот это самый позитивный блок. Дальше стрелка опускается к риторике федеральных каналов, которые, конечно же, Украину не щадят, и украинцев заодно. Но это не значит, что в России нет людей, которые сквозь бурелом пропаганды способны пробираться и сохранять какую-то ясность сознания. Это, кстати, очень сложное дело. И очень малый процент людей находит в себе силы сохранять трезвость ума", – сказал Манский.

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Режиссер отметил, что сейчас в России для человека очень опасно проявлять симпатию к Украине, особенно у кого бизнес, карьера. И даже в обычной жизни россияне больше будут симпатизировать маньякам и педофилам, чем проявлять симпатию к современной Украине. Но есть у россиян и обида на Украину, несмотря на то, что их страна ведет войну против украинцев.

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"За то, что "вы предали, бросили нас". Ушли себе в Европу, в НАТО. Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. А как россияне несут цветы к могиле Сталина? Как они несут цветы к могиле человека, который уничтожил миллионы их близких и родных?", – объяснил он.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, что каждый второй россиянин считает Украину врагом. Причем людей с таким мнением стало больше, чем год назад.

В то же время результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что более 12% украинцев положительно относятся к Путину и довольно большое количество опрошенных позитивно относятся к России.

Смотрите также видео, в котором можно услышать, как президент РФ Владимир Путин впервые правильно произнес "в Украине":

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