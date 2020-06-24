Как школьники будут сдавать ВНО в условиях эпидемии: Ляшко озвучил правила

В аудитории по 15 человек и обязательная дистанция

В Украине разрешили провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля. В связи с этим главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге озвучил противоэпидемиологические требования к участникам данного процесса.

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Он обратился к ученикам и их родителей с просьбой соблюдать карантин: ограничить свою мобильность, готовится к ВНО, не посещать места массового скопления людей.

"В каждой школе, которая является пунктом тестирований, будут организованы четкие маршруты входа учеников в аудитории. Разработаны определенные графики. Дети, которые будут приходить на сдачу ВНО, им определено время, на которое они должны прийти, перед входом они будут опрошены медиками о состоянии здоровья, проведена термометрия. Будет четко указана аудитория, в которой будет проходить ВНО. По стрелкам они проходят в свою аудиторию. В аудитории 15 человек: места расставлены так, чтобы дистанция между учениками была не менее 1-2 метра. В школах расставлены антисептики для обработки рук. Все сделано, чтобы безопасно провести ВНО", – сказал Ляшко.

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По его словам, он лично посетил одну школу в Киеве, две школы в Киевской области и одну в Житомирской области. Санврач подтвердил готовность этих учреждений к ЗНО.



"Всем будет предоставлено защитные маски на входе, термометры есть, защитные костюмы у медиков есть. Возле школ будут организованы медицинские дежурства", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский одобрил добровольное ВНО для школьников и отмену госаттестации, подписав соответствующий закон. В этом году выпускники школ сами смогут выбрать, какое оценивание им пройти.

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