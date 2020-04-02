Как соблюдают карантинные меры в торговых сетях Украины – "Контролер" проинспектировал

За несколько дней проверки «Контролер» заставил надеть маски несколько десятков человек: обычных покупателей, продавцов, администраторов и даже полицию.

Ярослав Куц

Программа "Контролер" с ведущим Ярославом Куцом на телеканале "Украина" взялась проверять магазины в разных регионах Украины, чтобы узнать, соблюдают ли там элементарные правила безопасности в период пандемии COVID-19. Первыми проверили магазины Ужгорода, Харькова, Киева и Обухова.

Команда проекта начала инспектирование с Западной Украины. Под видом покупателей журналисты проверили магазины у главных административных зданий Ужгорода. В нескольких МАФах возле областной больницы продавцы не сразу были в защитных перчатках, и только после замечания журналистки надели их. И даже в небольшом продуктовом магазине у Госпродпотребслужбы, не соблюдают карантинные меры, объясняя это тем, что в перчатках неудобно обнаружить фальшивые деньги.

В Харькове на прилегающих улицах возле управления полиции, Харьковской мэрии, областной администрации, Департамента здравоохранения много продуктовых магазинов. В киоске возле управления полиции на первый взгляд меры безопасности впечатляющие – туда не пускают более 4-х человек сразу, а от потолка до прилавка натянута пленка. Однако продавцы частично были в перчатках и масках, ведь уверены, что они неэффективны. А в магазинах возле одной из крупнейших больниц Харькова, областной администрации, Департамента здравоохранения продавцы вообще не придерживаются карантинного режима, поскольку не верят в пандемию.

Также вместе с исполнительным директором Союза потребителей Украины, "Контролер" решил проинспектировать столичные магазины. В магазинах у Министерства здравоохранения, Кабмина, Верховной Рады, областной прокуратуры и Александровской больницы, куда везут большинство больных на коронавирус, карантинные правила соблюдаются – продавцы в масках и перчатках, в заведениях есть дезинфекторы для покупателей, а продукты расфасованы по пакетам.

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На момент съемки выпуска больше всего случаев коронавируса в Киевской области было зафиксировано в Обуховском районе. Поэтому "Контролер" отправился и в этот райцентр, чтобы проверить, соблюдаются ли в тамошних магазинах правила карантина.

Журналисты начали расследование из магазина, который расположен у Обуховского управления полиции. Там нарушают правила, которые сами же и установили: продавцы спускают маски, продают фасованный товар, а люди в небольшом помещении скапливаются в очереди, хотя на входе написано, что в магазин не пускают более 3-х человек. Поэтому, журналисты позвонили в полицию, чтобы сообщить о нарушении и проверить, как правоохранители реагируют на обращения граждан.

День спустя ведущий Ярослав Куц лично наведался в магазин, чтобы убедиться, исправили ли недостатки. Как рассказал владелец магазина, полиция составила протокол. Поэтому, предприниматель решил не ждать штрафа, а исправил все нарушения: накрыли товар пленкой, продавцы в масках и контролируют количество покупателей.

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За несколько дней проверки "Контролер" заставил надеть маски несколько десятков человек: обычных покупателей, продавцов, администраторов и даже полицию.

Напомним, что "Контролер" с Ярославом Куцом на телеканале "Украина" начал серию спецрепортажей "Карантин. Спецпроверка", в которых ведущий и журналисты проекта будут освещать актуальные темы, связанные с карантином. Выпуски спецпроекта будут выходить по вторникам в 23:20 на телеканале "Украина".

Смотрите спецвыпуски программы "Контролер" каждый вторник в 23:20 на телеканале "Украина"!

Ранее сообщалось, что "Контролер" разобрался, почему херсонский чиновник не наказан за выстрелы в соседа.

А тем временем напомним, что по миру распространяется мода на необычные защитные маски:

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