"Контролер" разобрался, почему херсонский чиновник не наказан за выстрелы в соседа

В новом выпуске программы "Контролер" с Ярославом Куцом, который зрители увидят во вторник, 24 марта, в 23:20 на канале "Украина", проведут расследование и расскажут, почему чиновника, который через умышленные выстрелы покалечил херсонца, за полтора года не наказали, и как полиция скрывает правду.

Сергея Ярмольчука расстрелял из пневматики влиятельный сосед-госслужащий. Это происходило на глазах его жены, а дети прятались от пуль за мусоркой. На видео, которое сняли случайные свидетели, явно видно – стреляет именно чиновник. А рядом с битой его друг. И он тоже – госслужащий.

Из-за травм Сергей потерял зрение на одном глазу и стал инвалидом. Но за полтора года никого из госслужащих так и не наказали. Более того, из полицейского отдела исчезли вещественные доказательства – пули из тела Сергея.

Журналисты программы "Контролер" нашли всех, кто должен расследовать это дело в Херсоне, но не сделал этого. Они узнали, куда следователь спрятал пули и встретились с чиновником, который стрелял в Сергея Ярмольчука. Что скажет госслужащий, когда впервые увидит себя на видео? И как объяснит, почему стрелял и не понес наказания?

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"Это очень интересная история, которая может произойти с каждым. Ведь местные, даже не значительного ранга, чиновники, считают, что им все принадлежит в том числе и общие площадки. За что и чем могут покалечить любого прямо под домом? Как полиция своей небрежностью уничтожает очевидные уголовные процессы и как восстановить справедливость? Смотрите в этом выпуске", – прокомментировал ведущий программы Ярослав Куц.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что "Контролер" предупредил: мошенники крадут деньги с карточек украинцев .

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 24 марта

Также сообщалось, что "Контролер" помог семьям, пострадавшим от взрыва газа.

"Контролер" – проект канала "Украина" о самых актуальных социальных проблемах. Еженедельно в программе "Контролер" ведущий Ярослав Куц вместе с командой журналистов выясняет, почему социальные проблемы украинцев накапливаются, двери кабинетов чиновников закрыты, а главный принцип решения вопросов в государстве – переложить ответственность на другого. Контролер проверяет, как выполняют свои обязанности руководители госучреждений и чиновники на всех уровнях. И показывает, как отстаивать свое право на качественную жизнь.

"Контролер" проверит ради истины!

Смотрите программу "Контролер" во вторник в 23:20 на канале "Украина"!

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