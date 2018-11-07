Как в Херсоне прощались с Гандзюк: видео, фото

В Херсоне прошло прощание с активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла 4 ноября. Отправить ее в последний путь собрались несколько сотен людей.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что прощание проходит в херсонском Дворце молодежи, куда приехали близкие и друзья Гандзюк. Также попрощаться с ней пришли местные общественные активисты, волонтеры, военные и чиновники. Похороны пройдут на городском кладбище у поселка Геологов.

В то же время в здание не пропустили главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Однако позже появилось сообщение в интернет-группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" о причине смерти Гандзюк. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, добивалась расследования дел за нападения на активистов в Украине, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов.

Следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ"). В итоге ГПУ приняла решение передать СБУ "дело Гандзюк", что даст возможность объединить два уголовных производства в досудебном расследовании и установить заказчика преступления.

В свою очередь председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев в парламенте раскрыл детали подготовки покушения на Гандзюк. Он рассказал, как полиция вышла на исполнителей и организатора нападения, а также что нападавшие изначально собирались сделать с Гандзюк. По его словам, организатор пообещал исполнителю вознаграждение в сумме пять тысяч долларов.