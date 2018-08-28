Как вернуть деньги за бракованную одежду и обувь: советы экспертов

По закону, вернуть в магазин новую вещь можно в течение четырнадцати дней, а если это производственный брак, то тридцати

Новая обувь окрасила ваши ноги, или подошвы отклеились уже на второй день – это производственный брак. Такой товар можно вернуть в магазин, а вам должны отдать деньги.

Ольга недавно купила босоножки. Отдала за них две тысячи гривен. Однако радовалась обновке только день. Уже на следующий вечер девушка увидела, что подошвы на обуви стерлись. В магазине забирать товар отказались.

"Я обратилась в службу по правам потребителей, прошло больше месяца и мне пришло, что сделали проверку, но по указанному адресу в магазине и во всех документах юридического лица не существует", – рассказывает Ольга, жительница Киева.

Оказалось, на чеке указано лицо, которое не имеет никакого отношения к магазину. С представителем службы защиты прав потребителей и Ольгой журналисты "Сегодня" пришли в магазин.

Сразу видны нарушения – сертификат на детскую обувь просрочен.

Ольга снова просит продавщицу вернуть деньги за бракованную обувь. Но слышит отказ.

Номера телефона руководителя кассир не дает.

Чтобы вернуть товар, руководство магазина не нужно, говорит представитель службы защиты прав потребителей.

По закону, вернуть в магазин новую вещь можно в течение четырнадцати дней, а если это производственный брак, то тридцати. Отказать отдавать деньги за вещь плохого качества магазин может, только если независимая экспертиза признает вину пользователя, а не производителя.

Ранее эксперт объяснил, почему в Украине не работает защита прав потребителей.

Более подробно о том, какие товары чаще всего продаются в магазинах просроченными, читайте в материале сайта "Сегодня": Просроченные товары и подделки: что продают украинцам.