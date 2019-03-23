Как ВСУ уничтожили грузовик боеприпасов оккупантов, опубликовано видео
Оккупанты пытались замаскировать позиции среди жилых домов
Украинские военные на Донбассе из состава частей операции Объединенных сил уничтожили грузовик противника, подвозивший боевикам "Л/ДНР"на передовую боеприпасы.
Видео уничтожения этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") опубликовал на своей странице в Facebook.
Украинский военный обратил внимание на коварную тактику оккупантов, которые располагают свои позиции в непосредственной близости от домов мирных жителей.
"Окопы и позиции находятся прямо впереди жилых домов жителей и уходят вглубь населенного пункта. По данным разведки, один оккупант присоединился к "200-й бригаде" (т.е. был уничтожен. – Ред.), двое зализывают раны", – добавил "Штирлиц".
Напомним, как сообщали в штабе Объединенных сил, 20 марта боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений ВСУ, при этом 10 раз применили запрещенные "Минском" минометы калибров 120 и 82 мм, израсходовав 74 мины. В ответ на такие действия ВСУ уничтожили склад оружия и военный автомобиль, а также нанесли потери врагу в живой силе.
Также Штирлиц показывал видео, как бойцы ВСУ уничтожили пулеметное гнездо противника. По его словам, в начале марта воины из состава операции Объединенных сил сыграли в "боулинг" и выбили "страйк", когда дали адекватный ответ на провокации оккупантов из противотанкового ракетного комплекса.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Как ВСУ уничтожили грузовик боеприпасов оккупантов, опубликовано видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Донбассе уничтожен склад боеприпасов, у боевиков потери: в ВСУ показали видео
После меткого попадания украинских воинов склад БК горел почти сутки, а огонь был виден издалека
На Донбассе боевики застрелили пастуха: появились подробности
Местные жители в шоке от беспредела оккупантов и пошли на митинг требовать наказания для преступников