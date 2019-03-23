Как ВСУ уничтожили грузовик боеприпасов оккупантов, опубликовано видео

Оккупанты пытались замаскировать позиции среди жилых домов

Фото: Pixabay

Как ВСУ уничтожили грузовик боеприпасов оккупантов, опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg 2019-03-23T09:40:00+02:00 Украина Оккупанты пытались замаскировать позиции среди жилых домов

Украинские военные на Донбассе из состава частей операции Объединенных сил уничтожили грузовик противника, подвозивший боевикам "Л/ДНР"на передовую боеприпасы.

Видео уничтожения этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") опубликовал на своей странице в Facebook.

Украинский военный обратил внимание на коварную тактику оккупантов, которые располагают свои позиции в непосредственной близости от домов мирных жителей.

"Окопы и позиции находятся прямо впереди жилых домов жителей и уходят вглубь населенного пункта. По данным разведки, один оккупант присоединился к "200-й бригаде" (т.е. был уничтожен. – Ред.), двое зализывают раны", – добавил "Штирлиц".

Напомним, как сообщали в штабе Объединенных сил, 20 марта боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений ВСУ, при этом 10 раз применили запрещенные "Минском" минометы калибров 120 и 82 мм, израсходовав 74 мины. В ответ на такие действия ВСУ уничтожили склад оружия и военный автомобиль, а также нанесли потери врагу в живой силе.

Также Штирлиц показывал видео, как бойцы ВСУ уничтожили пулеметное гнездо противника. По его словам, в начале марта воины из состава операции Объединенных сил сыграли в "боулинг" и выбили "страйк", когда дали адекватный ответ на провокации оккупантов из противотанкового ракетного комплекса.

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