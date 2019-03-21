Как выбрать качественное обучение: в Минобразования дали советы абитуриентам

В рекомендациях содержатся разъяснения, как выбрать качественное высшее образование

Фото: Анастасия Искрицкая

Как выбрать качественное обучение: в Минобразования дали советы абитуриентам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e23/2ce/5c3e232ce24ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e23/2ce/5c3e232ce24ca.jpg 2019-03-21T05:10:00+02:00 Украина В рекомендациях содержатся разъяснения, как выбрать качественное высшее образование

Министерство образования и науки Украины и аналитический центр CEDOS подготовили советы для поступающих по выбору университета и специальности. Об этом сообщили в пресс-центре МОН.

В рекомендациях содержатся разъяснения, как выбрать качественное высшее образование, чтобы оно стало хорошей основой для развития и выгодной инвестицией в будущее.

"Тенденции последних лет, к сожалению, свидетельствуют, что нередко поступающие выбирают популярные, модные специальности и вузы, при этом даже не зная, что конкретно будут изучать там, какие будут иметь перспективы, будут ли потом востребованы на рынке труда и тому подобное. Затем мы получаем выпускников вузов, для которых элементарно не хватает рабочих мест, и они должны переквалифицироваться под нужную на рынке специальность... Размещенная информация должна помочь им в этом", – отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

Рекомендации сделаны в формате чеклиста с комментариями, который состоит из трех блоков:

1) Выбор специальности: почему важно проверять проходной и средний балл прошлого года, ознакомиться с содержанием программы и тому подобное.

2) Выбор университета: о чем спросить нынешних студентов вуза, какие проходные баллы должны быть в заведении и тому подобное.

3) За рубежом: какие факторы нужно учитывать, если вы решили получать высшее образование за пределами Украины.

В Минобразования также напомнили, что тестирование будет проходить с 21 мая по 13 июня. По информации Украинского центра оценивания качества образования, по состоянию на 12 марта 2019 году на ВНО зарегистрировались 243 122 человека, что составляет 73% от ожидаемого количества участников этого года.

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Источник: пресс-служба Министерства образования и науки Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.