Какая сейчас ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг. Он сообщил последние данные по ситуации с коронавирусом в Украине.

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Напомним, по состоянию на утро 9 августа в Украине было Зафиксировано 1 199 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 18. За субботу выздоровели 317 человек.

На данный момент восемь регионов не соответствуют эпидемиологическим нормам. Так, сейчас не готовы к ослаблению карантинных ограничений Киев, Киевская область, а также Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая области. Напомним, что Украину поделили на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации. Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, применяются следующие показатели: заполненность в больницах – не более 50% койко-мест, среднее количество проведенных тестов – не менее 24 на 100 тысяч жителей, коэффициент выявления случаев инфицирования – не более 11%, показатель динамики роста случаев инфицирования – не более 10%. Переход в ту или иную зону будет происходить при превышении показателей пять дней подряд.

А тем временем правительство поручило Минздраву, МВД и Минцифре разработать такую систему, которая позволит отслеживать контакты пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Это должно позволить оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний. В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса.

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