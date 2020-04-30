Какая ситуация с COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщил свежие данные за последние сутки. После него выступит заместитель Ирина Микичак.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 29 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 9866 случаев COVID-19, из которых 250 летальных, 1103 пациентам удалось вылечиться. Только за вторник количество инфицированных выросло на 456 человек. Всего за все время пандемии заболели 672 ребенка и 1976 медиков. В лидерах по инфицированию населения остаются Киев и Черновицкая область. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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В то же время министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что в Украине есть люди, у которых коронавирусная болезнь протекает бессимптомно. Но чтобы определить количество таких людей, нужно провести массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тесты), который сейчас только проходит экспертизу в Украине. Также министр рассказывал, что Украина может избежать пика коронавируса, который ожидается в начале мая.

А тем временем на заседании Кабмина в среду премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово ослабить карантинные ограничения для граждан, но только при условии, если количество заболевших украинцев не будет увеличиваться в течение следующих дней.

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