Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Эпидемия все еще свирепствует в Украине, зараженных все больше

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг. Он сообщил свежие данные по эпидемии коронавируса в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 8 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 14 195 случаев COVID-19, из которых летальных 361. Только за четверг количество инфицированных выросло на 504 человека. Кроме того, из общего количество зараженных коронавирус обнаружили у 933 детей. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Тем временем растет количество инфицированных и в оккупированном Крыму. В последние дни там было зафиксировано 160 случаев коронавируса, причем 38 из них завезены из-за границы, в том числе из России. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из России. В Севастополе на COVID-19 болеют 98 человек. Отметим, что это не официальные данные, а лишь статистика оккупационных "властей".

А тем временем стало известно, что в украинских больницах испытают препарат от COVID-19. Замглавы Минздрава Ирина Микичак отметила, что испытания проводятся исключительно с согласия пациента.

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