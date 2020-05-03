Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Последние новости Украины

Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

3 мая, 09:39

Сергей Мартынец

В Украине сейчас майские праздники и есть риск массовых заражений

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщит свежие данные по коронавирусу.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 2 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 11 411 случаев COVID-19, из которых 279 летальных, 1498 пациентам удалось вылечиться. Только за пятницу количество инфицированных выросло на 550 человек. За все время эпидемии заразились 626 детей и 1863 медика. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама

В тренде
Украину накроют грозы, но будет очень тепло: какой будет погода в воскресенье

Также известно, что за границей умерли от COVID-19 семь украинцев, еще 164 лечатся.

На днях министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что в Украине есть люди, у которых коронавирусная болезнь протекает бессимптомно. Но чтобы определить количество таких людей, нужно провести массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тесты), который сейчас только проходит экспертизу в Украине.

Отметим, что пик заболеваемости в Украине ожидали именно на майские праздники, но несмотря на это, правительство разрешило открыть продуктовые рынки – они впервые за последние два месяца возобновили работу. Корреспонденты "Сегодня" побывали на нескольких в одном из спальных районов Киева и рассказали о первом дне работы рынков.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 3 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 3 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 3 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 3 мая и все подробности из регионовУкраина
Возле Днепра разбился самолет: появилось видео крушения
Возле Днепра разбился самолет: появилось видео крушенияДнепр
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина
Дипломат объяснил, как
Дипломат объяснил, как "COVID-паспорт" повлияет на безвиз Украины с ЕвросоюзомПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...