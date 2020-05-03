Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

В Украине сейчас майские праздники и есть риск массовых заражений

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщит свежие данные по коронавирусу.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 2 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 11 411 случаев COVID-19, из которых 279 летальных, 1498 пациентам удалось вылечиться. Только за пятницу количество инфицированных выросло на 550 человек. За все время эпидемии заразились 626 детей и 1863 медика. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Также известно, что за границей умерли от COVID-19 семь украинцев, еще 164 лечатся.

На днях министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что в Украине есть люди, у которых коронавирусная болезнь протекает бессимптомно. Но чтобы определить количество таких людей, нужно провести массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тесты), который сейчас только проходит экспертизу в Украине.

Отметим, что пик заболеваемости в Украине ожидали именно на майские праздники, но несмотря на это, правительство разрешило открыть продуктовые рынки – они впервые за последние два месяца возобновили работу. Корреспонденты "Сегодня" побывали на нескольких в одном из спальных районов Киева и рассказали о первом дне работы рынков.

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