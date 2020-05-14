Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

В Украине пока не было вспышки заболеваемости, но количество зараженных продолжает расти

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщит актуальную информацию.

Напомним, по состоянию на утро 13 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 16 425 случаев COVID-19, из которых летальных – 439. Только за вторник количество инфицированных выросло на 402 человека. Кроме того, из общего количества зараженных коронавирус обнаружили у 1 130 детей и 3 208 медиков. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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За вторник было выявлено 402 новых зараженных, за понедельник – 375. Отметим, что в последнее время эта цифра колебалась в районе 500 и больше. В Минздраве объясняли, что уменьшение количества зараженных связано с праздничными и выходными днями, когда украинцы меньше обращались к врачу.

Заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного Светлана Загородняя в интервью сайту "Сегодня" рассказывала, реально ли создать в Украине вакцину от коронавируса. По ее словам, кроме самого вируса, нужны дорогостоящие специальные животные.

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап выхода из карантина. Смотрите видео его обращения:

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