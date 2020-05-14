Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,69
29,03
  1. Последние новости Украины

Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

14 мая, 09:26

Сергей Мартынец

В Украине пока не было вспышки заболеваемости, но количество зараженных продолжает расти

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщит актуальную информацию.

Напомним, по состоянию на утро 13 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 16 425 случаев COVID-19, из которых летальных – 439. Только за вторник количество инфицированных выросло на 402 человека. Кроме того, из общего количества зараженных коронавирус обнаружили у 1 130 детей и 3 208 медиков. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама

В тренде
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 14 мая
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

За вторник было выявлено 402 новых зараженных, за понедельник – 375. Отметим, что в последнее время эта цифра колебалась в районе 500 и больше. В Минздраве объясняли, что уменьшение количества зараженных связано с праздничными и выходными днями, когда украинцы меньше обращались к врачу.

Заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного Светлана Загородняя в интервью сайту "Сегодня" рассказывала, реально ли создать в Украине вакцину от коронавируса. По ее словам, кроме самого вируса, нужны дорогостоящие специальные животные.

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап выхода из карантина. Смотрите видео его обращения:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 14 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 14 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 14 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 14 мая и все подробности из регионовУкраина
Девочке нанесли не менее 20 ударов ножом: появились подробности жуткого убийства под Харьковом
Девочке нанесли не менее 20 ударов ножом: появились подробности жуткого убийства под ХарьковомХарьков
"Твоя жизнь у меня в руках": под Харьковом подростки жестоко избили девушку (видео 18+)Харьков
Под Киевом разгорелся скандал: в больнице требовали деньги за тест на COVID-19
Под Киевом разгорелся скандал: в больнице требовали деньги за тест на COVID-19Другие новости
Антициклон вызовет в Украине заморозки: синоптик предупредила о перепадах температуры
Антициклон вызовет в Украине заморозки: синоптик предупредила о перепадах температурыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...