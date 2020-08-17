В Украине обновили зоны карантина: где ужесточили ограничения

В некоторых населенных пунктах общественный транспорт и спортзалы прекращают работу

Недавно в Украине изменил критерии, по которым Украину делят на зоны карантина. А с сегодняшнего дня определены "коронавирусные зоны" и соответствующие ограничения в них, которые будут действовать ближайшие 14 дней.

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Министр кабинета министров Олег Немчинов опубликовал список населенных пунктов, которые попали в "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, столица оказалась "желтой", а "красными" стали несколько населенных пунктов в пяти областях.

Отметим, что уже в "желтой" зоне общественный транспорт должен перевозить пассажиров только на сидячих местах, а в "красной" зоне и вовсе прекращает работу. В "оранжевой" зоне закроют спортклубы. Читайте подробней о правилах адаптивного карантина и в каких зонах какие ограничения.

В "желтую" зону попали:

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город Киев;

города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;

город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородский, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;

города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;

город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;

Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

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В "оранжевой" зоне оказались:

Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск;

Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостисский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

Николаевский и Саратский районы Одесской области;

город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;

город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;

город Черновцы, Глыбокский район Черновицкой области.

К "красной" зоне будут отнесены:

Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;

Кицманский район Черновицкой области.

Как сообщали новости "Сегодня", сегодня в Киеве ужесточают карантин. Мэр столицы Виталий Кличко говорил, что "ситуация неприятная и сложная" и призвал не игнорировать карантинные правила.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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