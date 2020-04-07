Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-трансляция брифинга Ляшко

Зараженных и умерших в Украине становится все больше

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко дает брифинг о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Чиновник Минздрава расскажет о текущей ситуации с COVID-19 за прошедшие сутки.

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В тренде В Украине стало больше 1400 зараженных коронавирусом

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 6 апреля в Украине лабораторно подтверждены 1319 случаев коронавируса, 38 закончились летальным исходом и 28 человек выздоровели. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были людьми старше 50 лет. Большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирение. Смотрите подробнее карту заражений по регионам.

Напомним, в стране ввели дополнительные карантинные ограничения для населения. Власти мотивируют такое решение тем, что Украина подходит к пику коронавируса – он ожидается с 14-15 апреля. Так, например, теперь никаких компаний на улице – передвигаться можно не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и похода на шашлыки. За нарушение правил карантина придется заплатить. За что могут оштрафовать.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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