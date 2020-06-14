Какая ситуация со вспышкой коронавируса в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

После ослабления карантина COVID-19 все больше косит украинцев

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные по коронавирусу в Украине.

Напомним, на утро 13 июня в Украине было 30 506 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 880 летальных, 13 976 пациентов выздоровели. Только за пятницу было зафиксировано 753 новых случая заражения. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 14 июня

Отметим, в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Например, за последние несколько дней было сначала больше 600 новых случаев в сутки, потом 689, 683, 753. При том, что в разгар эпидемии в апреле и начале мая, когда ожидались основные пики, заболеваемость была на уровне 300-500 человек в сутки. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. Максим Степанов рассказывал, что ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.

В свою очередь президент Владимир Зеленский на совещании с членами правительства заявил, что надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт – места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления – на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить противоэпидемическую безопасность, прописанную Кабинетом министров.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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