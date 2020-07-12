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Какая ситуация в Украине с коронавирусом: онлайн-брифинг Минздрава

12 июля, 10:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последнее время стало гораздо больше людей выздоравливать от опасного вируса

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Отметим, по состоянию на субботу Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области не соответствовали критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненности коек в больницах, динамики заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей.

Максим Степанов рассказывал, что Украина активно отслеживает все испытания вакцин в мире. Он обратился к своим коллегам из Франции, Италии, Нидерландов и Германии, чтобы в случае изготовления вакцины Украина была поставлена в приоритет на ее получение. Так, по его словам, в Украине тестируют четыре препарата от коронавируса. Все препараты проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии.

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А тем временем Европа потихоньку начинает открываться для туристов из Украины. Тем не менее границы большинства стран для наших все еще закрыты. Без отрицательных тестов на COVID-19 и обязательной 7- или 14-дневной обсервации в стране следования и по возвращении в Украину можно ехать в Турцию, Хорватию, Сербию, Иран и Афганистан. Смотрите полный список, какие страны уже открыты для отдыха украинцев.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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