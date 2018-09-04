Какие документы нужны для выезда с ребенком за границу

Чтобы получить согласие от второго родителя на выезд с ребенком за границу, нужно будет направить письменное обращение

Уже с 29 августа изменились правила выезда детей за границу без согласия одного из родителей. Раньше довольно частыми бывали случаи злоупотребления своим положением одного из родителей. Так, после развода родители могли не давать разрешения ребенку на выезд за границу и вообще всячески этому препятствовать.

Чтобы пересечь границу с ребенком, необходимо заранее позаботиться о документах. Ясно, что с собой нужно иметь заграничные паспорта. Платон Даниленко,партнер Юридической фирмы EXPATPRO рассказывает, что еще родитель должен взять с собой:

решение суда об определении места проживания ребенка или вывод органов опеки и попечительства о подтверждении места проживания ребенка нужно предъявлять независимо от сроков, на которые ребенок покидает территорию Украины;

документы, которые подтверждают цель поездки;

соответствующую справку, выданную органом государственной исполнительной службы или частным исполнителем о наличии задолженности по оплате алиментов за определенный срок в зависимости от состояния здоровья ребенка (в случае выезда ребенка за территорию Украины на срок более одного месяца).

"Стоит заметить, что на получение нужного решения суда или вывода органа опеки может уйти много времени. В случае необходимости получения справки о задолженности должно пройти от 3 до 4 месяцев (в зависимости от ситуации), к тому же, алименты должны быть установлены или судом, или в договоре между родителями, и, соответственно, должен быть нарушен порядок их выплаты", – отмечает юрист.

В Минюсте же добавляют, что если, например, отец ребенка иностранец или не имеет гражданства и отсутствует в пункте пропуска, его нотариальное согласие по-прежнему не нужно.

Напомним, недавно сайт "Сегодня" разбирался в том, какие пропускные пункты на границе с Европой называют лучшими и худшими.

Более детально о новом законе читайте в материале сайта "Сегодня": С ребенком за границу: что нужно знать родителям о новых правилах