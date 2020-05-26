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Какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19: в НСЗУ объяснили

26 мая, 22:02

Елена Вус

Пациенту не нужно платить за то, за что платит государство

Пациенты, которые больны коронавирусом COVID-19, получают бесплатное тестирования методом ПЦР мобильной бригадой, по состоянию здоровья – экстренную и стационарную медицинскую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

В сообщении подчеркивается, что мобильная бригада имеет все необходимое для взятия мазков у пациента дома и транспортировки их в лабораторию.

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"Ни средства индивидуальной защиты медработника, ни бензин для машины пациент не оплачивает из собственного кармана", – отметили в службе здоровья.

Что касается экстренной помощи, то бригада медиков после оценки состояния здоровья пациента на месте вызова, при необходимости транспортирует его в больницу. Если пациент не нуждается в госпитализации, бригада врачей оказывает ему необходимую медицинскую помощь, дает рекомендации по самоизоляции и направление на тестирование для мобильной бригады.

Относительно бесплатных услуг в стационаре, то пациент получает следующие основные услуги: тестирование на SARS-Co-V-2, лабораторные и инструментальные исследования (ЭКГ, общий клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, определение уровня глюкозы крови), медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами, кислородную поддержку, интенсивную терапию и подключения к ИВЛ и ЭКМО при необходимости обезболивания и медикаментозную терапию, консультации врачей других специальностей и тому подобное.

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"Это покрывает тариф соответствующего пакета медицинских услуг", - говорится в сообщении.

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За оказание помощи пациентам с подозрением или определенным COVID-19 НСЗУ выплатила почти 163 млн гривень.

Напомним, по данным Кабмина, по состоянию на 7:45 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 644 летальных, 7 575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.

Карантин в Украине продлен до 22 июня, но уже с 22 мая Минздрав рекомендовал смягчить ограничения. Как неоднократно подчеркивал глава Минздрава Максим Степанов, ослабление карантина не означает его отмену, поэтому вплоть до 22 июня в Украине будет действовать "адаптивный карантин".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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услуги пациенты коронавирус НСЗУ COVID-19

Источник: Сегодня

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