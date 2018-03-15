Какие ямы скрывают лужи на украинских дорогах: журналисты померяли и результаты удивили

В некоторых городах образовываются лужи на проезжей части в длину на сотню метров

На украинских дорогах лужи все больше напоминают ставки. Журналисты не побоялись намочить ноги, чтоб вымерять глубины украинских луж и посмотреть состояния дорог в Украине.

Первым проверили город Смила в Черкасской области. Там появилась огромная трехметровая лужа прямо на въезде в город. Но еще больше удивила глубина ямы, которую померяли вместе с водителями.

"25 сантиметров, если брать от уровня асфальта. Это больше, чем наполовину колеса легковой автомобиль проваливается. Вы же видите, сколько здесь деталей валяется", – говорит один из участников эксперимента.

В Сумах поражает и долгота, и глубина луж. После зимы, говорят местные, ямы стали еще больше. Объезжают их кто как может, нередко теряя в таких провалах колеса и подвески. В центре Сум удалось обнаружить самую длинную яму – аж на 18 метров. Рядом – одна из самых глубоких – 26 сантиметров.

Полтаву две недели засыпало снегом. Город почти не чистили. Сейчас потеплело и вместо сугробов – лужи.

"Это одна из крупнейших луж, которые нам удалось найти в Полтаве. Давайте мерить. Я думаю, посередине лужа глубже. 10 сантиметров, а учитывая то, что на улице сейчас идет дождь, к вечеру лужа будет еще глубже", – проверила корреспондент.

Лужа длиной в сотню метров и шириной двадцать образовалась в Днепре на проезжей части. Машины по ней теперь не едут – плывут. И с каждым днем она становится все больше. Пешеходы вынуждены или брести по воде, или обходить по грязи. Здесь сточный слив забит наглухо, поэтому будет лужа, пока слив не почистят. Глубокая, сантиметров 15.

Специалист по урбанистике объясняет "Сегодня", что обо всех местах, где образуются углубления, надо сообщать коммунальщикам. Официальное обращение заставит их хоть что-то сделать, а может, и помогут избежать большой беды.

"Подобные просадки могут быть не только проявлением ухудшения качества дорожного покрытия, но и тем, что где-то возникает просадка из-за каких-то сетей, коммуникаций. Но иногда просто забиты стоки, поэтому вода и скапливается".

Как сообщалось, в Запорожье начали штрафовать чиновников за ямы на дорогах. Отдел безопасности дорожного движения проверил состояние улично-дорожной сети в Запорожье и области.

В свою очередь в дороги Днепропетровской области намерены вложить миллиард. Как только с трасс сойдет снег, в области планируют подлатать пути на Кривой Рог, Никополь и Харьков.