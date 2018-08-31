Каким мы запомним это лето

Лето 2018 года не давало украинцам по-настоящему расслабиться. Погода подбрасывала сюрпризы в виде +12 в июле и вселенских потопов в августе. А на финансовом рынке, вопреки законам жанра, раньше обычного "взбесился" доллар — уже в августе.

Если в начале июня доллар можно было купить в обменниках по 26 грн, то вчера — по 28,3 грн и выше. Вместе с валютой начался рост цен на топливо, более 80% которого импортируется. Теперь июньский "девяносто пятый" бензин по 27 грн за литр кажется дешевым по сравнению с нынешним по 33 грн. По прогнозам финансистов, доллар к концу года может быть и 30 грн.

Отпускной сезон отметился массовыми задержками рейсов. С этим столкнулись тысячи украинских туристов по самым разным направлениям — Тунис, Турция, Испания, Египет. Некоторым пришлось ночевать в аэропорту, терять дни отпуска или опаздывать с возвращением на работу. В Мининфраструктуры пообещали бороться с нерадивыми перевозчиками и туроператорами.

Заработали новые правила приема пациентов терапевтами и семейными врачами. Это заставило многих постоять в июне в очередях, чтобы заключить договор с доктором. С 1 июля в рамках начатой медреформы врачам начали платить в зависимости от того, сколько они набрали пациентов (до 2000 человек на одного врача). При этом в глубинке, наоборот, многим докторам не хватало пациентов для получения полной ставки, и врачи ездили по окрестностям, предлагая свои услуги. В ряде городов зарплаты врачей выросли почти вдвое — до 10-16 тыс. грн.

Ударом по кошельку киевлян и гостей столицы стал двукратный рост с 14 июля стоимости проезда в наземном транспорте с 4 до 8 грн, в метро — с 5 до 8 грн. Перед подорожанием в метро выстроились очереди желающих пополнить проездные карточки впрок по старым ценам. А стоимость проезда в маршрутках сейчас в Киеве дешевле, чем в трамвае и троллейбусе (6-7 грн).

Летом украинцы привыкали к новым металлическим гривням. Выпущенные еще в апреле монеты номиналом 1 и 2 грн массово начали попадаться народу именно летом. Тогда же в Украине прекратили чеканить копейки, а в магазинах начали округлять сумму в чеках.

20 июля стало "черной пятницей" — в несколько ДТП с участием маршруток в один день погиб 21 человек. Трагедии спровоцировали массовые проверки пассажирских перевозок, а также ряд мер. С 2021 года Мининфраструктуры запретило автобусы без ремней безопасности, а с 2020 года — использовать для перевозок автобусы, переделанные из грузовиков.

И о погоде. В столице 2 июля зафиксировали самый холодный за 110 лет летний день — среднесуточные +12 градусов, а ночью — всего +9! В Закарпатье в конце июня и вовсе выпал снег, из-за чего пришлось эвакуировать детский палаточный лагерь. А из-за сильных ливней с ураганом несколько раз затапливало центр Киева, валило деревья, а некоторые регионы на время оставались без электричества.