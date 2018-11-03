Психолог рассказал, какими могут быть последствия буллинга

Буллинг – далеко не новая проблема как для всего мира, так и для Украины в частности. За одним этим словом стоят тысячи психологических проблем у детей и сломанных жизней.Согласно данным отчета фонда ЮНИСЕФ в 2017 г. в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Причем 40% пострадавших никому об этом не рассказывали.



Всего в мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.



В Минобразования Украины отметили, что в 2017 г. к отечественным психологам поступило около 109 тысяч обращений по поводу буллинга. Как видим, это не единичные случаи, а вполне системный процесс, который наблюдается по всему миру. В новостях часто появляется информация о случаях буллинга: здесь и массовые избиения, и психологическая травля и даже травля со стороны учителей, а не только одноклассников. Как например, было в случае с 13-летней ученицей из Мариуполя, которую руководство школы и весь педагогический коллектив начали травить за малиновый цвет волос.

Правда, очень часто дети попросту не рассказывают о школьной травле. Причин такого поведения может быть великое множество, но главное – родители не должны упустить этот момент. Мы поговорили с психологом Еленой Ратинской, руководителем детского направления КГУ (Киевского Гештальт университета), о том, какими могут быть последствия буллинга.

"Первое, что теряется (в результате системного буллинга – Ред.) – тотальная вера в защиту и во взрослых. Взрослые даны ребенку для того, чтобы его защищать, чтобы он развивался, опираясь на них. В ситуации, когда начинается любое насилие, а старшие не включаются и не останавливают его, дети теряют веру в любого другого взрослого.



Одни дети начинают взращивать в себе этого взрослого, и уже к подростковому возрасту становятся колючими, у них абсолютно потеряна субординация, потому что для них не существует взрослых. А вторая группа детей замыкается в себе. Они считают, что они маленькие и слабые, и растут в этой позиции жертвы. Они очень управляемы и переходят в разные компании и зависимости. Они ищут себе старшего значимого человека, но это уже не родитель. Из-за этого часто возникает алкогольная, наркотическая зависимость", – говорит психолог.

Свой отпечаток буллинг накладывает и на самих агрессоров. Здесь психолог тоже называет два возможных развития событий. Если в подростковом возрасте у агрессоров включается эмпатия, сострадание, то они могут даже впадать в состояние уныния, стыдиться своих поступков и уверять: "я такого не делал". Если же эмпатия не включилась, то в будущем такой человек всегда будет пытаться доминировать и желать власти.

"Нужно смотреть, почему агрессор нападает. Если он нападает, чтобы самоутвердится – это довольно рабочий способ, он все равно будет присутствовать у личности в будущем.

Или же агрессор "проигрывает" свои чувства: допустим, его бьет отец и он испытывает унижение, злобу на отца. Он идет и переносит все это на другого ребенка. Как только эта ситуация внутреннего унижения прекращается, то и поведение такое исчезает. Когда ко мне приходят дерущиеся дети, первое, что я спрашиваю у родителей – не бьют ли они ребенка? Битье это же не только жесткое избиение, но и шлепки, дергание, подзатыльники. Есть такой термин "идентификация с агрессором", так вот эти дети идентифицируются с агрессором и несут такое поведение в свою социальную группу", – поясняет Елена Ратинская.

Более подробно о том, что такое буллинг и как с ним справиться, читайте в материале сайта "Сегодня": Буллинг наизнанку: как школьная травля ломает психику детей и что с этим делать