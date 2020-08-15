Какой будет погода в Украине 15 августа: спасатели предупредили об опасности

В Украине выходные начнутся с прохладной, как для лета, погоды. В некоторых областях в субботу, 15 августа, пройдут дожди с грозами.

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Об этом сообщили на сайте Укргидрометцента.

По данным синоптиков, непогода ожидается в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории будет сухо с переменной облачностью.

Несмотря на осадки, в западных областях прогнозируют 23-26 градусов. В центре, на востоке и севере будет в среднем 20-23 градуса тепла. Теплее всего ожидается на юге страны: там 15 августа температура будет достигать 22-27 градусов.

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В столице в этот день также будет сухо, температура составит 21-23 градуса.

"15-17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – предупредили спасатели.

Напомним, недавно Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам был непрерывный поток воды.

Кроме того, 11 августа на Днепр обрушился мощный ливень и град, улицы ушли под воду. Вся центральная часть города во время ливня напоминала Венецию. Из-за сильного ливня автомобили глохли на дорогах, а общественный транспорт ходил с задержками.

Видео: Instagram/tsvetkov1961

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