Какой будет погода в Украине 15 августа: спасатели предупредили об опасности

В Украине выходные начнутся с прохладной, как для лета, погоды. В некоторых областях в субботу, 15 августа, пройдут дожди с грозами.
Об этом сообщили на сайте Укргидрометцента.
По данным синоптиков, непогода ожидается в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории будет сухо с переменной облачностью.
Несмотря на осадки, в западных областях прогнозируют 23-26 градусов. В центре, на востоке и севере будет в среднем 20-23 градуса тепла. Теплее всего ожидается на юге страны: там 15 августа температура будет достигать 22-27 градусов.
В столице в этот день также будет сухо, температура составит 21-23 градуса.
"15-17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – предупредили спасатели.
Напомним, недавно Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам был непрерывный поток воды.
Кроме того, 11 августа на Днепр обрушился мощный ливень и град, улицы ушли под воду. Вся центральная часть города во время ливня напоминала Венецию. Из-за сильного ливня автомобили глохли на дорогах, а общественный транспорт ходил с задержками.
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