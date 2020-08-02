Какой будет погода в Украине 2 августа: синоптики уточнили, где пройдут дожди (карта)

В столице будет сухо, но прохладно

В воскресенье, 2 августа, в Украине будет преимущественно сухо, небольшие дожди могут пройти в северных и восточных областях.

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Согласно прогнозу Укргидрометцентра, облачная погода и осадки днем следует ожидать в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории будет переменная облачность.

Температура воздуха в Украине днем будет составлять 23-27 градусов, ночью снизится до 10-16 градусов.

В столице ожидается 21-23 градуса, без осадков.

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Напомним, недавно синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

А в Харьковской области зафиксировали рекордное количество осадков за последних 139 лет. Ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

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