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Какой будет Троица: синоптики уточнили прогноз погоды на праздничных выходных

14 июня, 15:50

Синоптики уточнили, какой будет погода Украине в выходные и праздничные дни

Фото: Л. Грубник

В ближайшие три дня в Украине будет удерживаться теплая погода, так что украинцы смогут отлично провести выходные и отметить Троицу. Лишь жителям западных областей дожди испортят долгожданный уик-энд. В других же регионах осадки появятся эпизодически, уточняют прогноз в Украинском гидрометцентре.

Так, 15 июня Украину разделят пополам жаркая и безоблачная погода и дожди с грозами. На севере и на западе страны в этот день пройдут дожди с грозами. Температура будет держаться на уровне +16 – +18 градусов ночью, +29 – +31 градуса днем. В южных и восточных областях будет жарка летняя погода. Дождей в этих регионах не предвидится. Температура ночью – +15 – +21 градус, днем – +31 – +33 градуса. Жители центральных областей смогут насладится солнечной погодой. При этом температура будет более умеренной – +16 – +18 градусов ночью, +29 – +31 градус днем.

В воскресенье, 16 июня, дожди уйдут с севера страны и переместятся на восток. На западе – по-прежнему будет дождить, а на севере, в центре и на юге – солнце будет продолжать радовать украинцев.

На западе температура будет удерживаться на уровне +17 – +19 градусов ночью, +29 – +31 градуса днем. На севере, в центре и на юге – + 17 – +19 градусов ночью, +29 – +31 градус днем.

А на востоке дожди снизят температуру, поэтому ночью в этих регионах будет +17 – +19 градусов, +27 – +29 градусов днем.

17 июня в большой части регионов Украины будет солнечно. Лишь на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях пройдут дожди.

Температура на западе – +17 – +19 градусов ночью, +26 – +28 градусов днем. В северные и восточные регионы вновь вернется солнце. Но температура будет держаться относительно невысокой, особенно ночью – от +13 до + 15 ночью, + 27 – +29 градусов днем.

В центре температура будет +17 – +19 градусов ночью, +29 – +31 градус днем, на юге – +18 – +20 ночью, +29 – +31 градус днем.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказал, какой будет погода на следующей неделе. По прогнозам, жара в ближайшее время не собирается отступать.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице – особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий.


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Тег погода, температура, прогноз, выходные, жара, троица, дожди, грозы, июнь

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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