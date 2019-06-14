Дня нет, чтобы выдохнуть: синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

Прохладнее всего будет на Прикарпатье

Фото: Pixabay

Синоптики предупреждают, что жара не собирается пока отступать.

В понедельник, 17 июня на севере Левобережья и востоке страны 11-15 градусов, днем 27-32 градуса, на Прикарпатье 22-26 градусов. Об этом сообщилив Укргидрометцентре.

"18-19 июня преимущественно без осадков, лишь в западных и северных областях местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-20 градусов, днем 27-33 градуса. В западных и северных областях, 22-23 июня в Украине местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-19 градусов, днем 23-29 градусов, на юге и востоке страны 28-34 градуса", – сообщилив Укргидрометцентре.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице – особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий.

Также новости "Сегодня" узнали у народного синоптика о прогнозе погоды до конца месяца. Леонид Горбань рассказал, что невыносимая жара скоро спадет, а серьезных затяжных дождей – не будет.

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