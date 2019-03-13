Канал "Украина" – 26 лет успеха
В 1993-м канал "Украина" появился на экранах жителей Донецка, в 2003-м стал общенациональным, а в 2008-м переехал в Киев
13 марта каналу "Украина" исполняется 26 лет. Сегодня канал "Украина" – бесспорный лидер телевизионного пространства страны по всем основным аудиториям.
В 2018 году доля канала-лидера по коммерческой аудитории 18 – 54 (50 тыс. +) составляла 11,63%, за год этот показатель вырос на – 9%, рейтинг – 1,5%. По аудитории 18+ (50 тыс. +) **: доля – 15,45%, прирост – 19%, рейтинг – 2,57%. В общем, за последние десять лет рейтинговые показатели канала выросли вдвое.
"История канала "Украина" – это история настоящего успеха. Год за годом мы наращиваем наши показатели, и уже третий год подряд являемся любимым каналом украинцев. Канал одинаково популярен по всей стране: нас выбирает и Киев, и восток, и запад. Секрет этого успеха – в постоянном внимании к нашим зрителям. Ежегодно мы производим более 1600 часов премьерного контента. Сегодня "Украина" – канал номер один по объемам собственного производства. За год мы показываем около сотни премьер сериалов. Мы активно развиваем линейку публицистических проектов: "Главная тема", "Говорить Україна", "Контролер", "Гучна справа" держат в фокусе наиболее социально значимые и резонансные истории, привлекают внимание широкой аудитории. Год назад мы создали Департамент развлекательных программ, результатом его работы стали несколько успешных праздничных концертов и шоу, а также главная премьера весеннего сезона – проект "Дивовижні люди". Наши новости "Сегодня" и обновленный информационно-аналитический еженедельник "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" являются безоговорочными лидерами информационного вещания с широкой аудиторией. В общем, в программной сетке канала "Украина" фактически нет слотов, где бы мы ни были лидерами. Профессионалы, которые работают у нас, обладают уникальной экспертизой. Они отлично знают свою аудиторию, ее приоритеты. Такая база позволяет нам быть готовыми к вызовам завтрашнего дня", – отметила руководитель канала "Украина" Виктория Корогод.
13 марта 1993 канал "Украина" появился на экранах жителей Донецка. В 2003-м стал общенациональным. В 2008-м переехал в Киев. Сегодня любимыми проектами зрителей канала являются социальное ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым, новости "Сегодня" , информационно-аналитическая программа "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" , общественно-резонансные проекты "Главная тема" с Еленой Кот, "Контролер" с Ярославом Куцом, "Гучна справа" с Тимуром Аслановым, шоу о чрезвычайных свойствах мозга "Дивовижні люди" по формату "The Brain", истории успеха от Александра Скичко и Алены Винницкой в проекте "Зірковий шлях" , прямые эфиры "Ранку з Україною" , дневные показы "Реальной мистики" , "Агентов справедливости" , "Истории одного преступления" , праймовые сериалы, фильмы выходного дня, масштабные яркие шоу.
Над изготовлением собственного продукта и техническим обеспечением эфиров канала работают более тысячи творческих людей. Все они – новаторы, которые не боятся экспериментировать, пробовать новое, быть первыми в совершенно разных жанрах телевидения, создавать продукт, что не оставляет равнодушными миллионы зрителей, продукт, меняющий жизнь.
* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".
** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".
Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные финальные, рассчитанные по показателям rat%, shr%. Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии.
Напомним, "Сегодня" сообщали, что канал "Украина" стал лидером зрительских симпатий в феврале.
Большой интерес зрителей вызвал старт спецпроекта "Головна тема. Вибір" с Еленой Кот.
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