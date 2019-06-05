Канал "Украина" – лидер зрительских симпатий мая

Информационно-развлекательная программа "Ранок з Україною" остается лидером утренних эфиров по широкой аудитории на отечественном ТВ

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По итогам мая 2019 года, телеканал "Украина" является лидером телевизионного просмотра как в будни, так и в выходные. Канал уверенно удерживает первенство среди отечественных телеканалов по всем основным аудиториям 18-54 (города 50 тыс. +), 18+ (города 50 тыс. +), 4+ (Вся Украина).

По аудитории 18-54 (50 тыс. +) средняя доля (shr,%) канала "Украина" в мае достигла 11,24%*, рейтинг (rat,%) – 1,31%*. По аудитории 18+ (50 тыс. +): доля – 15,41%**, рейтинг – 2,41%**. По аудитории 4+ (Вся Украина): доля – 13,80%***, рейтинг – 1,97%***.

Фото: телеканал "Украина"

Лидером зрительских предпочтений в мае канал "Украина" сделали утренние, дневные и праймовые проекты собственного производства ( "Сегодня"*/**, "Ранок з Україною"**, "Зірковий шлях"*/**, "Реальная мистика"*/**, "Агенты справедливости"*/**, "История одного преступления"*/**, "Говорить Україна"**, "Главная тема" с Еленой Кот**, "Гучна справа"**, "Без паники"**, "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою"** ), которые по итогам месяца получили первенство в своих слотах.

Традиционно высокой популярностью среди зрителей пользовались праймовые сериалы и мини-сериалы выходного дня. Так, 12-серийная сага о любви "Чужая жизнь" (производство Star Media), которую канал транслировал в рамках спецпрограммирования 9 мая, собрала у экранов 9,4 млн зрителей***. Фильм "Соленая карамель" (производство "Фильмстрим" и "Vileton Films") пересмотрели 7,55 млн зрителей***. Мелодраму "Без вагань" (совместного производства компании Star Media и канала) посмотрели 7,19 млн украинцев***. Аудитория 4-серийной картины "Чужой грех" (производство Mamas Film Production) составила 7,98 млн зрителей***.

Лидером утренних эфиров по широкой аудитории на отечественном ТВ остается информационно-развлекательная программа "Ранок з Україною" , которая собрала долю 14,15%**, рейтинг 1,14%** по аудитории 18+ (50 тыс. +). В мае свой день с утренней программой начинали 8,61 млн украинцев ***.

Бесспорным лидером информационного вещания среди широкой аудитории являются новости "Сегодня" . В течение месяца в программе вышел ряд спецвыпусков к памятным датам и главным событиям страны. Так, выпуск "Сегодня" 16 мая в 09:00 , во время которого состоялись прямые включения из народного показа Вышиванка Day, организованного каналом "Украина" совместно с брендом "Сегодня", стал лидером своего слота (*/**). По аудитории 18-54 (50 тыс. +) доля канала составила 15,19%*, по аудитории 18+ (50 тыс. +) – 14,99%**. В целом в течение месяца выпуски "Сегодня" в 15.00, 19.00, 23.00 собрали у экранов 11,65; 15,92; 11,11 млн зрителей соответственно***.

Также в мае на канале состоялась трансляция футбольного матча – Финал Кубка Украины. За горячим поединком, в котором сошлись "Шахтер" и "Ингулец", пристально наблюдали 4,16 млн зрителей***.

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина".

Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные за май 2019 года – окончательные, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov #. Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

Напомним, телеканал "Украина" являлся лидером телесмотрения апреля .

Также сообщалось, что телеканал "Украина" – лидер зрительских симпатий марта .

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