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"Чтобы не было так скучно": что украинцы просят у президента во время карантина

20 марта, 07:34

Игорь Серов

Люди требуют остановить ремонты в квартирах и отменить карантин

В условиях карантина украинцы каждый день регистрируют на сайте президента десятки петиций, связанных с коронавирусом. Кроме того, что большинство из них связаны со злободневными вопросами – транспортом, неоправданно высокими ценами на маски и антисептики – есть и совсем неожиданные.

Например, на днях появилась петиция, автор которой призывает власти обратиться к руководству крупнейшего порносайта с просьбой предоставить украинцам бесплатный доступ к премиум-версии ресурса хотя бы на время карантина.

"Чтобы не было так скучно, умоляем обратиться к медиаресурсу", – пишет он в петиции.

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Автор еще одной петиции потребовал от властей на время карантина запретить во всей стране проведение ремонтов в многоэтажках. Возможно, этот документ он опубликовал после того, как соседи на карантине начали массово проводить шумные работы.

Среди петиций есть и такая, автор которой требует отменить карантин. Впрочем, аргументы, которые приводятся в тексте, не убедительны.

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"Карантин следует отменить, потому как он добьет и без того слабую экономику", – пишет автор.

Ранее мы писали, что еще до введения общенационального карантина на сайте президента появилась петиция с требованием закрыть Черновцы и область – один из первых регионов Украины, где обнаружили коронавирус.

Позже в Черновцах был введен чрезвычайный режим:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня

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