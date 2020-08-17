Карантин в Украине: какие области попали в список "красных"

Эпидемия коронавирусной инфекции все продолжает набирать обороты в Украине. В связи с этим десять областей и Киев пока не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.
Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в Киеве и в таких областях:
- Волынская;
- Житомирская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Львовская;
- Одесская;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Черновицкая.
Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается такой, где имеется один из следующих признаков: заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
Ранее мы сообщали, что в Киеве ужесточают карантин: что запрещено и как будет работать транспорт.
Про бизнес на карантине – смотрите в видеосюжете:
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