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Карантин в Украине: какие области попали в список "красных"

17 августа, 11:47

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Минздрав обновил перечень регионов

Эпидемия коронавирусной инфекции все продолжает набирать обороты в Украине. В связи с этим десять областей и Киев пока не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.

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Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в Киеве и в таких областях:

  • Волынская;
  • Житомирская;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Львовская;
  • Одесская;
  • Ровенская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Черновицкая.

Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается такой, где имеется один из следующих признаков: заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве ужесточают карантин: что запрещено и как будет работать транспорт.

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Про бизнес на карантине – смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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