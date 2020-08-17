Карантин в Украине: какие области попали в список "красных"

Эпидемия коронавирусной инфекции все продолжает набирать обороты в Украине. В связи с этим десять областей и Киев пока не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.

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Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в Киеве и в таких областях:

Волынская;

Житомирская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Львовская;

Одесская;

Ровенская;

Тернопольская;

Харьковская;

Черновицкая.

Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается такой, где имеется один из следующих признаков: заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве ужесточают карантин: что запрещено и как будет работать транспорт.

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Про бизнес на карантине – смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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