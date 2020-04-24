Карантин в Украине: сколько еще может продлиться режим ограничений

На днях Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая без каких-либо послаблений. Страна постепенно может начать выходить из него только в середине мая. Есть ли законодательные ограничения на продление карантина и как долго может тянуться режим ограничений – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Журналисты решили разузнать у юристов, что говорит о продлении карантина украинское законодательство. Ведь мы помним, что, например, чрезвычайное положение могут вводить только на 30 дней.

Адвокат адвокатского объединения Esquires Виктория Ковальчук отмечает: согласно статье 29 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", карантин устанавливается и отменяется Кабинетом министров.

"Законом предусмотрено, что карантин устанавливается на период, необходимый для ликвидации эпидемии или вспышки особо опасной инфекционной болезни. То есть, нет четких сроков установления карантина, а его длительность обусловлена ликвидацией эпидемии", — говорит Ковальчук.

Реклама

А управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько в комментарии "Сегодня" отметил, что основной закон, которым следует руководствоваться в контексте карантина, — "О защите населения от инфекционных болезней". Эксперт напомнил, что право на свободу передвижения может быть ограничено лишь введением в действие Закона "О чрезвычайном положении", а не постановлением Кабмина.

"Запрет гулять в парках и посещать спортивные площадки является неконституционной мерой, ведь в Украине не введено чрезвычайное положение. В Украине введена только чрезвычайная ситуация, режим которой отличается от чрезвычайного положения тем, что он не ограничивает права и свободы людей", — говорит Ясько.

Напомним, под Харьковом безработного оштрафовали на 17 тысяч за приход в парк без маски.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Продление карантина: за что могут оштрафовать украинцев".

Напомним, что в Украине выплачивают соцпомощь людям, оказавшимся в затруднительной ситуации из-за коронавируса и связанного с ним карантина.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама