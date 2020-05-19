Карантин в Украине снова продлят: Ляшко назвал новую дату

В Украине карантин, который пока действует до 22 мая, может быть продлен до 22 июня. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы говорим, что мы до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации", - сказал Ляшко.

По его словам, Украина ориентируется на динамику Польши, которая идет по сходному сценарию.

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"Но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях", – добавил главный санврач.

В то же время он отметил, что в случае резкого снижения количества новых случаев COVID-19 карантин могут отменить досрочно.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине каждые 10 дней будут вводить новые этапы смягчения карантина, которые рассчитаны до конца июня. При этом определены три главных критерия, по которым будут смотреть – где можно смягчать ограничения, а где они продолжат действовать.

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