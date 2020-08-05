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Карантин в Украине в двух областях могут ужесточить

5 августа, 11:16

Алексей Гиндич Алексей Гиндич

В Тернопольской и Винницкой областях сохраняется положительная тенденция

Ровенская и Харьковская области в течение нескольких дней превышают показатели по уровню заболеваемости коронавирусом COVID-19. В частности в Харьковской области вирус за минувшие сутки, 4 августа, диагностировали у 146 человек. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 5 августа.

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Министр отметил, что может возникнуть необходимость усилить карантин в обеих упомянутых областях, переместив их в более жесткую эпидемическую зону.

"Ровенская область и Харьковская область – одна 9 дней подряд, другая 6 дней подряд – превышают показатели по уровню заболеваемости, по динамике заболеваемости… В Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки 133 человека – это жители города Харькова. Вчера также из общего количества заболевших в Харьковской области 124 были жители Харькова. Мне кажется, там очень напряженная ситуация. Я хотел бы обратить на это внимание – местной власти, прежде всего", – подчеркнул Степанов.

В то же время он отметил положительную тенденцию в Тернопольской области, которая 4-й день подряд отвечает национальным показателям и может быть переведена в зеленый уровень эпидемиологической опасности.

Также 6-й день не превышает 4 национальных индикатора Винницкая область.

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"Эту всю информацию (показатели по областям. – Ред.) в зависимости от цифр, мы будем выносить на комиссию ТЭБ и ЧС, которая будет проходить в пятницу (7 августа. – Ред.)", – отметил Степанов.

Напомним, коронавирусная инфекция все с большими темпами распространяется в Украине. Только за прошедшие сутки, 4 августа, COVID-19 заболел 1271 человек, что является абсолютным антирекордом по числу зараженных с начала эпидемии.

В то же время в некоторых областях взбунтовались против усиления карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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