Карантин в Украине: в каких областях нельзя смягчать меры

Эпидемия коронавирусной инфекции не убавляет темпы распространения в Украине. В связи с этим 10 областей пока не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.
Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в таких областях:
- Волынская;
- Житомирская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Одесская;
- Ровненская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Черниговская.
По сравнению с данными за 5 августа, из обновленного списка исключили Львовскую, Николаевскую области и Киев, а добавили Одесскую.
Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается такой, где имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
Ранее мы сообщали, что Одесская область снова установила антирекорд по темпам распространения COVID-19.
О вспышке коронавируса в общежитии столичного Политеха смотрите в сюжете:
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