Карантин в Украине: в каких областях нельзя смягчать меры

Эпидемия коронавирусной инфекции не убавляет темпы распространения в Украине. В связи с этим 10 областей пока не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.

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Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в таких областях:

Волынская;

Житомирская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Одесская;

Ровненская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Черниговская.

По сравнению с данными за 5 августа, из обновленного списка исключили Львовскую, Николаевскую области и Киев, а добавили Одесскую.

Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается такой, где имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

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Ранее мы сообщали, что Одесская область снова установила антирекорд по темпам распространения COVID-19.

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