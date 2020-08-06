Українська
$ 27,7
32,9
  1. Последние новости Украины

Карантин в Украине: в каких областях нельзя смягчать меры

6 августа, 12:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В список вошла Одесская область

Эпидемия коронавирусной инфекции не убавляет темпы распространения в Украине. В связи с этим 10 областей пока не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.

Реклама

Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в таких областях:

  • Волынская;
  • Житомирская;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Одесская;
  • Ровненская;
  • Харьковская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая;
  • Черниговская.

По сравнению с данными за 5 августа, из обновленного списка исключили Львовскую, Николаевскую области и Киев, а добавили Одесскую.

Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается такой, где имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

В тренде
В Украине прочно осел антициклон: где ждать адской жары до +35

Реклама

Ранее мы сообщали, что Одесская область снова установила антирекорд по темпам распространения COVID-19.

О вспышке коронавируса в общежитии столичного Политеха смотрите в сюжете:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы карантин Украина коронавирус ограничения COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцы
В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцыНедвижимость
Более 50 ножевых ранений: появились жуткие подробности убийства ребенка под Черниговом
Более 50 ножевых ранений: появились жуткие подробности убийства ребенка под ЧерниговомДругие регионы
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом Безсмертным
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом БезсмертнымУкраина
Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в Бейруте
Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в БейрутеПолитика
Украине выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси: дипломат озвучил причину
Украине выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси: дипломат озвучил причинуПолитика
"Страшно в воду идти": пляжи Кирилловки захватили огромные медузы (видео)Запорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять