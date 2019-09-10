Карпюк рассказал, как Клыху российские тюремщики вживляли чип

Станислав Клых. Фото: twitter.com/UkrEmbLondon

Бывший политзаключенный Кремля Николай Карпюк, который уже рассказывал о пытках в российском плену, не исключает, что в его тело могли поместить специальный чип для воздействия на нервную систему. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, что кроме пыток тюремщики в РФ также применяли психотропные вещества, которые давали и ему.

"Один раз я на сутки отключился и не знаю, что со мной происходило", – сказал Карпюк.

Реклама

Он напомнил, что когда другой узник Кремля Станислав Клых был еще в добром здравии и впервые встретился с ним на суде в Грозном (15 сентября 2016 года), то показал квадратный шрам на запястье: сообщил, что в это вырезанное на коже место ему "вставляли чип".

В тренде Верховная Рада приняла закон об импичменте президенту (дополнено)

"Я воспринял это очень серьезно, потому что когда я вышел из состояния бреда (после того, как потерял сознание от изнурительных нескольких суток без сна – ред.), у меня была уверенность, что мне вставили чип. Я осмотрел все свое тело… Когда я был в состоянии бреда, разговоры ментов об этом (чипе – ред.) шли. Целую неделю его искал на своем теле. Вставляется имплант (чип) и у человека через нервную систему активизируется (некое вещество) и человек впадает в панический страх", – рассказал бывший политзаключенный.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама