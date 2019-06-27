Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Катера РФ постоянно следят: ВМС Украины провели морские учения со стрельбой (видео)

27 июня, 10:37

Пограничники вместе с моряками не только стреляли, но и отработали захват судна-нарушителя

Скриншот
Скриншот.

Ранее спецназ ВСУ отработал захват судов в открытом море, а теперь силы морской охраны Госпогранслужбы и Военно-морских сил провели совместные учения со стрельбой в Азовском море, сообщает штаб Объединенных сил.

Пограничники и моряки тренировались в обеспечении охраны морской границы Украины на случай осложнения обстановки.

"Выполнили задание боевой подготовки совместно с силами Государственной пограничной службы Украины. Отрабатывали такие упражнения как: совместимая стрельба по морской цели, предоставление катеру помощи, потерявшего ход, а также проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря", – рассказал командир катера "Лубны" капитан-лейтенант Иван Долгих.

Читайте также

По его словам, катера пограничной службы РФ постоянно сопровождают украинских моряков, но не мешают выполнять задачи.

"На связь с нами не выходят, то есть не отвлекают от работы. Главное для экипажа постоянно быть в готовности, подготовленным и выполнять задачи по назначению", – добавил офицер.

Он отметил, что самый сложный элемент, который отрабатывался, – это захват и блокировки судна-нарушителя.

Напомним, недавно силы ООС на "Хаммерах" отбили "атаку вражеского десанта"- пограничники тренировались оборонять побережье от возможного нападения с Азовского моря. "зеленые береты" совершили маневрирование на бронированной технике и метко били по целям, в том числе с ходу.

А тем временем Украина готовится к проведению "Си Бриз-2019". Как сообщали новости "Сегодня", крупные морские учения начнутся с 1 июля и традиционно будут проходить на море, суше, воздухе и под водой. Часть украинско-американских учений впервые пройдут на Дунае. Подробней смотрите в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пограничники, ВМС, азовское море, катер, учения

Вы сейчас просматриваете новость " Катера РФ постоянно следят: ВМС Украины провели морские учения со стрельбой (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бойцы морской охраны прошли учения от специалистов из США, фото

22 июня, 14:07

По завершении тренингов бойцы получили сертификаты о прохождении

Как танкисты ВСУ метко стрелять учились, опубликованы яркие фото

21 июня, 04:30

На полигоне 17-й отбр соревновались бойцы пяти бригад ВСУ

Россия перебросила в Крым тактическую авиацию

19 июня, 13:34

В крупных учениях оккупанты задействовали десятки самолетов и вертолетов

Как мотопехотная бригада ВСУ водную преграду штурмовала: опубликованы фото

18 июня, 06:30

Под Николаевом прошли учения оперативного командования "Юг"

В Николаеве водитель своеобразно прекратил драку на дороге

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

Названы 11 ранних симптомов рака

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Умер Андрей Харитонов - биография, фильмы и семья актера

C 1 июля повысятся пенсии украинцам с длительным трудовым стажем

Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Хочешь побывать внутри нового кроссовера Lexus? [Тест-драйв]

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Сегодня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

Вчера, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Депутаты Одесчины обратились к Зеленскому с требованием казни

Смерть нардепа Тымчука расследуют как умышленное убийство

Дипломат США рассказал о "странной позиции" Меркель по Украине
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь