Катера РФ постоянно следят: ВМС Украины провели морские учения со стрельбой (видео)

Пограничники вместе с моряками не только стреляли, но и отработали захват судна-нарушителя

Скриншот.

Ранее спецназ ВСУ отработал захват судов в открытом море, а теперь силы морской охраны Госпогранслужбы и Военно-морских сил провели совместные учения со стрельбой в Азовском море, сообщает штаб Объединенных сил.

Пограничники и моряки тренировались в обеспечении охраны морской границы Украины на случай осложнения обстановки.

"Выполнили задание боевой подготовки совместно с силами Государственной пограничной службы Украины. Отрабатывали такие упражнения как: совместимая стрельба по морской цели, предоставление катеру помощи, потерявшего ход, а также проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря", – рассказал командир катера "Лубны" капитан-лейтенант Иван Долгих.

По его словам, катера пограничной службы РФ постоянно сопровождают украинских моряков, но не мешают выполнять задачи.

"На связь с нами не выходят, то есть не отвлекают от работы. Главное для экипажа постоянно быть в готовности, подготовленным и выполнять задачи по назначению", – добавил офицер.

Он отметил, что самый сложный элемент, который отрабатывался, – это захват и блокировки судна-нарушителя.

Напомним, недавно силы ООС на "Хаммерах" отбили "атаку вражеского десанта"- пограничники тренировались оборонять побережье от возможного нападения с Азовского моря. "зеленые береты" совершили маневрирование на бронированной технике и метко били по целям, в том числе с ходу.

А тем временем Украина готовится к проведению "Си Бриз-2019". Как сообщали новости "Сегодня", крупные морские учения начнутся с 1 июля и традиционно будут проходить на море, суше, воздухе и под водой. Часть украинско-американских учений впервые пройдут на Дунае. Подробней смотрите в видеосюжете:

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