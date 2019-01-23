"Кавалерия" из-за границы: какую пользу принесет закон, позволяющий Минобороны покупать оружие на Западе

Принятый закон должен сэкономить время и средства, поскольку из цепочки исключается посредник, который брал за свои услуги комиссионные

Фото: AFP

"Кавалерия" из-за границы: какую пользу принесет закон, позволяющий Минобороны покупать оружие на Западе Игорь Ветров //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/61d/c83/5c461dc832a4b.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/61d/c83/5c461dc832a4b.jpg 2019-01-23T07:19:00+02:00 Украина Принятый закон должен сэкономить время и средства, поскольку из цепочки исключается посредник, который брал за свои услуги комиссионные

Верховная Рада приняла закон, позволяющий Министерству обороны напрямую закупать военную продукцию за рубежом. Ранее это было возможно только при посредничестве "Укроборонпрома". "Сегодня" разобралась, как это повлияет на обороноспособность нашей армии и что могут закупить в ближайшее время.

Трудный путь закона

Законопроект №9122 Верховная Рада приняла 17 января. Он позволяет государственным заказчикам, прежде всего Министерству обороны, напрямую закупать военные товары и услуги за рубежом. Это должно сэкономить время и средства, поскольку из цепочки исключается посредник, который брал за свои услуги комиссионные, повышая таким образом стоимость импорта.

До сих пор уполномоченным посредником при экспорте и импорте товаров и услуг военного назначения являлась компания "Укрспецэкспорт", а также ее дочерние структуры. "Укрспецэкспорт", в свою очередь, входит в состав госконцерна "Укроборонпром". В 2016 году американская исследовательская корпорация RAND выпустила отчет Security Sector Reform in Ukraine, в котором заявила, что комиссия "Укроборонпрома", которая возникает при оказании посреднических услуг, приводит к повышению стоимости импорта на 5-20%.

Законопроект №9122 был зарегистрирован в сентябре 2018 года. Его автором является секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. Документ проходил через парламент с большим трудом.

Как рассказал "Сегодня" еще один член комитета по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук, его было сложно включить даже в повестку дня из-за сопротивления части нардепов, опасавшихся, что возможность напрямую закупать оружие за рубежом будет способствовать коррупции в Минобороны.

"Это объяснение не поддается логике, потому что законопроект наоборот снижал один из коррупционных факторов, убирая посредника при закупках", — пояснил Тымчук.

В конце концов, законопроект был принят по настоятельной просьбе США. На одном из декабрьских заседаний комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны его глава Сергей Пашинский показал присутствующим письмо из американского посольства. В нем указывалось, что Конгресс США ставит в прямую зависимость предоставление Украине $125 млн военной помощи в 2019 году от принятия закона, позволяющего Минобороны "напрямую закупать товары и услуги военного назначения у правительств других государств". В письме пояснили, что это позволило бы Украине принять участие в программе продажи военного имущества США (FMS) и получать военные товары высочайшего качества без посредников.

Требование Конгресса поясняется особенностями американского законодательства. В отчете RAND, в частности, утверждается, что в США некоторые военные продажи за рубеж могут быть согласованы только с министерством обороны принимающей страны, а не с государственной компанией вроде "Укроборонпрома".

"В сложившихся обстоятельствах большинство поставок из США ограничивались именно помощью, а не продажей", — говорилось в отчете.

Дмитрий Тымчук добавил, что даже поставка противотанковых комплексов Javelin, которые украинские военные пока ни разу не применили, в такой ситуации представляла собой "политическое решение" и уступку для Украины.

"Американцы принципиально не желают работать с посредниками. На самом деле Украина уже два года как могла бы закупать любые вооружения в Штатах. Причем мы узнали об этом совсем недавно, после того, как Иван Винник слетал в США. Но там ему тоже сказали, что для этого сначала нужно принять закон, устраняющий посредников", — рассказал Дмитрий Тымчук.

Что мы ждем из США

На сегодняшний день "Укроборонпром" пока не прокомментировал факт принятия нового закона. Следует, впрочем, отметить, что комиссионная выручка от импорта и экспорта вооружений не уходила как песок сквозь пальцы. Она шла на развитие украинского ОПК и на разработку новых образцов отечественного оружия.

Ранее в "Укроборонпроме" уже сообщали, что на собственные средства разработали для украинской армии целый ряд новых изделий. Например, транспортный самолет Ан-132, модернизированную боевую машину пехоты — БМП-1УМД, боевой робот "Фантом", беспилотные авиационные комплексы "Горлица" и Spectator, отечественные минометы, несколько боевых модулей для установки на бронетехнику, а также десантно-штурмовой катер "Кентавр", который сейчас уже поступает в распоряжение ВМС.

В то же время, по мнению RAND, стратегия последовательного развития собственного ОПК хороша в мирное время. А вот во время войны Украина, кроме всего прочего, должна закупать современное оборудование.

По словам Дмитрия Тымчука, украинская армия уже сейчас нуждается в высокотехнологичных образцах вооружений, которые не выпускаются в нашей стране.

"Например, американцы предлагают нам истребители F-15. Но они достаточно сложны в обслуживании и требуют соответствующей подготовки экипажей", — рассказал Дмитрий Тымчук.

Отметим, что истребители F-15 существуют в 15 модификациях и эксплуатируются с 1976 года. Сейчас они все еще состоят на вооружении армии США, а также в армиях нескольких других стран, в частности Саудовской Аравии, Японии и Израиля.

Тымчук также сообщил, что Украина заинтересована в средствах разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных комплексах, зенитных ракетных системах и военно-морской технике. Причем не только во фрегатах (напомним, сейчас обсуждается возможность поставок в Украину фрегатов Oliver Hazard Perry с противокорабельными ракетами Harpoon), но и в корветах, которые были бы эффективными в прибрежной зоне Черного и Азовского морей.

"Нас также заинтересовали бы подводные лодки, в том числе и сверхмалые", — добавил Дмитрий Тымчук.

Судя по всему, в США не против поставлять в Украину свое оружие. Как уже сообщала "Сегодня", экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Соединенные Штаты могут предоставить нам от шести до двенадцати патрульных торпедных катеров класса Mark V, оснащенных не менее чем пятьюдесятью ракетами Hellfire. Дипломат также говорил о возможностях поставок в Украину противокорабельных ракет Harpoon, правда, достаточно старых — производства 1970-х годов.

Когда прибудет "кавалерия"

Как сообщил ди­­рек­­тор информационно-кон­­сал­­тинговой компании Defense Express Сергей Згурец, принятие законопроекта №9122 потребует создания в составе Минобороны специального подразделения, которое будет заключать договоры на поставку оборудования. В него должны войти уникальные специалисты, которые хорошо владеют английским языком, обладают опытом работы на международных рынках и умеют заключать соответствующие контракты.

"Поэтому для формирования такой структуры и наполнения ее квалифицированным персоналом потребуется определенное время. На этот переходный период закупка вооружений и военной техники будет происходить по двум каналам. Первый — это непосредственно через спецэкспортеров, как это было до сих пор, а второй — через соответствующие агентства НАТО или процедуры программы FMS, если речь идет о США", — процитировал Сергей Згурец ответ высокопоставленного представителя Минобороны.

Дмитрий Тымчук также рассказал, что на одном из заседаний комитета, посвященном подготовке законопроекта №9122 ко второму чтению, первый заместитель министра обороны Иван Руснак заверил, что военное ведомство готово к созданию специальной структуры, которая будет заниматься внешнеторговыми операциями.

Напомним, ранее в Комитете Рады объясняли, причем здесь США к поставкам вооружения прямо Министерству обороны.

"Есть одна оговорка у Соединенных Штатов. Они просят Верховную Раду отменить советский атавизм в нашем законодательстве, запрещающий Министерству обороны получать это вооружение. США хотят оказывать помощь непосредственно Вооруженным силам. … Соединенные Штаты совершенно четко дают нам понять, что если мы не примем этот закон, то они не смогут в полном объеме предоставить нам военную помощь", – говорил глава оборонного Комитета Сергей Пашинский.

В данном контексте он напоминал, что на 2019 год США заложили в своем бюджете выделение Украине 250 млн долларов военно-технической помощи, из которых 125 млн на закупку вооружения. Но также и выдвинули условие Киеву привести в соответствие свое законодательство.

В то же время спецпредставитель США по Украине Курт Волкер намекал на новые военные поставки Киеву: "У нас есть возможность продать дополнительное (военное) оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах".

Вы сейчас просматриваете новость " "Кавалерия" из-за границы: какую пользу принесет закон, позволяющий Минобороны покупать оружие на Западе". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Игорь Ветров Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...