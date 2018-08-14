США профинансируют усиление кибербезопасности Украины и закупку летального вооружения

Президент США Дональд Трамп подписал принятый ранее Сенатом закон о "Бюджете США на 2019 финансовый год на нужды национальной обороны" (NDAA). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Общая сумма оборонного бюджета Штатов составляет 716 млрд долл., а в числе расходов, которые предусматривает документ, значится выделение $250 млн на оборонную помощь Украине.

Как уточнили в посольстве Украины в США, военный бюджет предусматривает выделение финансов американскому министерству обороны для оказания помощи Украине в сфере безопасности. В частности, речь идет о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности и закупке Киевом оборонного летального вооружения.

В отдельном разделе, посвященном вопросу противодействия агрессии РФ, одним из приоритетных направлений внешней политики США указывается поддержка союзников и партнеров Вашингтона в Европе, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию, Украину, Молдову и Грузию. Кроме того, допускается увеличение периодичности и масштаба проведения военных учений НАТО в Черном море с участием Украины и Грузии.

Как сообщалось, из $250 млн, выделяемых США Украине, на закупку летального вооружения предусматривалось $50 млн.

Напомним, в 2018 году США выделили Украине $350 млн для оборонных нужд. Бюджет был подписан Трампом в декабре-2017.

Кроме того, в 2018 г. правительство США выделило $54 млн на дополнительную помощь Украине для проведения реформ.

Всего же, начиная с 2014 г., США выделили почти $1 млрд на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.