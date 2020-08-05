Каждый второй с лишним весом: Госстат дал описание "среднего" украинца

Слишком низкая масса тела зафиксирована всего у 1,2% украинцев

Пока ученые предрекали, что население Украины катастрофически сократится, Государственная служба статистики предоставила нынешние данные о гражданах страны. В частности, стали известные средние вес и рост украинских женщин и мужчин.

Реклама

Если говорить о совершеннолетних украинцах обоих полов, то средний вес составляет 75 килограммов, а средний рост – 169 сантиметров. Средний рост женщин при этом – 164 сантиметра, мужчин – 175 сантиметров. Женщины в Украине весят в среднем 71 килограмм, а мужчины – 80 килограммов.

В Госстате также отметили, что сниженная масса тела зафиксирована у 1,2% украинцев, нормальная – 42,4%, избыточная – 39,7%, ожирение – 16%, крайнее ожирение – 0,7%. Таким образом, превышение нормы веса (в разной степени) наблюдается у 56,4% украинцев.

Читайте также: Перепись Донбасса из космоса: соцсети ответили Дубилету фотожабами

Также аналитики Госстата выяснили, что 29,4% украинцев возрастом 25 лет и старше имеют образование не ниже первого (бакалаврского) уровня высшего образования. В среднем же украинцы старше 25 лет провели на учебе по 12,4 года.

Реклама

Кроме того, статистика показала, что в 37,7% украинских домохозяйств есть дети до 18 лет. Из них у 7,5% – дети до трех лет.

Напомним, что в январе украинское правительство опубликовало результаты электронной переписи населения, согласно которой в Украине проживает 37 млн человек:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама