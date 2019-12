Кибер-бабушки и бьюти-пенсионерки: старшее поколение захватывает интернет в Украине и мире

Реклама

Овладеть Photoshop в 70 лет, снимать видео-блоги после 80-ти – старшее поколение охотно вливается в современный компьютерный мир. Появляются геймеры в возрасте, а за рубежом проводят специальные чемпионаты с вознаграждениями, для тех, кому за 50.

Уверенно кликает мышью и не теряется среди открытых вкладок одесситка Татьяна Шилова. В свои 69 лет она – уверенный пользователь современных технологий. Говорит, лет десять назад внук научил "ловить" стрелочку на экране. А теперь бабушка может научить парня обрабатывать фотографии в Photoshop.

"Научилась сама. Первые азы показали – как кисточкой работать,и все. И потом способом ручного мышления: тык-тык, получится – не получится, и пошло поехало. Я не полностью все знаю, но и ниши, которую я заняла, мне вполне достаточно, что бы творить чудеса", – рассказывает Татьяна.

А удивлять действительно есть чем. Женщина оформляет обложки для книг, рекламные баннеры и грамоты. Работает даже на заказ. Овладела Татьяна Леонидовна и соцсетями. Убеждена, что работа за компьютером держит мозг в тонусе.

"Oh, I look like she's dead!", – в своем бьюти блоге возмущается 80-тилетняя Джоанна Хопкинс.

Женщина за несколько минут превращается из немощной бабушки в настоящую красавицу: наносит основу на лицо, корректор под глаза, яркие губы, искусственные ресницы и парик, как дополнение образа. Только за первый месяц ее перевоплощения пересмотрели на Youtube более двух миллионов пользователей.

Поражает воображение и другая звезда Instagram – 80-тилетняя хорватка Ливия Мулач. Своими современными макияжами женщина привлекла внимание ведущих американских шоу и популярных газет. На видео она рисует брови, маскирует морщины и добавялет блестки. Ливия убеждена: даже в почтенном возрасте стоит выглядеть безупречно. Приветствуют такие активности и специалисты по психологии:

"Для людей старшего возраста очень полезны различные современные, "молодежные" увлечения. Потому что, если человек занимается тем же, чем и молодежь, то его психика начинает молодеть соответственно. Он как бы психологически омолаживается".

Увлечение видео-блогом, Photoshop или даже играми онлайн – поддерживают мелкую моторику, заставляют концентрировать внимание и держат мозг в тонусе. Впрочем, главное не забывать и об отдыхе, чтобы здоровье выдерживало так же как у молодых.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что 98-летний французский врач отказывается уходить на пенсию. Кристиан Шене имеет уже почти 70 лет врачебной практики и не собирается останавливаться.

