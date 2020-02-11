Киберполиция предложила "рассекречивать" пользователей в сети: эксперты оценили законность

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Пользователям украинского интернета, привыкшим к анонимности, пора бить тревогу. Недавно Киберполиция обратилась в несколько полтавских онлайн-СМИ с предложением установить скрипт, который позволит деанонимизировать читателей.

По словам юристов, этот аспект регулируется украинским законодательством неоднозначно. Но деанонимизация может нести угрозу для пользователей.

Так, Виталий Власюк, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "еПраво" в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что обращение Киберполиции к сайтам и провайдерам с просьбами о передачи данных вполне законно. Но только в случае, если это делается для безопасности государства, и если касается отдельных пользователей, которых подозревают в преступлениях, но не всех пользователей ресурса.

"Законным истребование информации со стороны киберполисменов у владельцев сайтов будет только в отношении конкретных лиц. Предложение установить скрипт, который повально деанонимизирует пользователей сайтов, может привести к непредсказуемым последствиям. И будет считаться, как минимум, незаконным сбором и обработкой персональных данных", — говорит Власюк.

Адвокат добавляет, что угроз от установки такого скрипта может быть масса — начиная от раскрытия анонимных источников журналистов (т.к. скрипт предлагали установить именно СМИ), заканчивая утечкой персональных данных и незаконным сбором, и обработкой персональных данных.

В свою очередь Анастасия Гурская, адвокат, партнер АО "Клочков и партнеры" отмечает: Киберполиция действительно может обращаться к различным сайтам с просьбой установить скрипт, т.к. просьба – это не требование. Но у сайтов и СМИ должна быть возможность самостоятельно решить – соглашаться им или нет.

"Можно и не согласиться на такие предложения, поскольку фактически они не являются обязательными для выполнения при отсутствии соответствующего разрешения суда в рамках уголовного производства", — говорит Гурская.

Она добавляет, что в том случае, если на сайте все же согласятся и установят такой скрипт, то они обязаны предупредить каждого пользователя об условиях авторизации и предоставления согласия на использование персональных данных.

Подробно о том, что ждет пользователей, читайте в материале "Анонимность в сети – это иллюзия": может ли Киберполиция добывать ваши данные".

Также напомним, что сейчас в Украине полным ходом идет разработка нового закона о медиа. Он, среди прочего, предполагает регулирование виртуального пространства. Это означает, что виртуальным СМИ, в том числе анонимным телеграмм-каналам, а также соцсетям и видеохостингам может понадобиться регистрация. Подробности – в сюжете:

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