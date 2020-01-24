"Киборги" были погребены под завалами: новые подробности подрыва ДАП

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На днях была годовщина боев за ДАП, а теперь в Офисе генерального прокурора открыли уголовное производство по факту подрыва боевиками Донецкого аэропорта, который обороняли украинские военные, сообщает пресс-служба ОГП.

Так, производство было открыто за нарушение оккупационными войсками законов и обычаев войны с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры проанализировали дополнительно данные по уголовным производствам, расследуемым СБУ. Речь идет о детальном изучении обстоятельств подрыва здания Донецкого аэропорта. Было установлено, что в действиях боевиков и их главарей имеются признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

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"20 января 2015 года боевики запросили у военнослужащих ВС Украины, оборонявших ДАП, прекращение огня якобы с целью эвакуации погибших и раненых с поля боя. А на самом деле действовали с целью получения военного превосходства и скрытого ведения боевых действий. Находясь в районе позиций подразделений ВС Украины, установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта. После окончания перемирия боевики, подконтрольные ВС РФ, взорвали конструктивные элементы терминала, в результате чего бетонные перекрытия и потолок во многих секциях здания обвалилась, погребая под собой украинских защитников. Это второй зарегистрированный факт относительно вероломства после Иловайской трагедии", – сообщили в ОГП.

Напомним, с мая 2014 года киборги героически обороняли ДАП 242 дня. Все это время украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры под массированным обстрелом противостояли пророссийским наемникам и отстаивали клочок украинской земли. Армейцев отвели только тогда, когда обвалилась диспетчерская башня и был полностью разрушен новый терминал. В боях за аэропорта погибли более 200 "киборгов". Новости "Сегодня" писали подробнее, как "киборги" защищали Донецкий аэропорт.

Смотрите также видео, как выглядит Донецкий аэропорт спустя несколько лет после боев:

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