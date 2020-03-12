Киев готовит новую эвакуацию украинцев из Китая: подробности

Украина готовится к новой эвакуации украинцев из Китая. Сейчас Министерство иностранных дел совместно с министерством инфраструктуры ведет подготовку в этом направлении. Об этом на брифинге сообщил глава МИДа Дмитрий Кулеба.

По его словам, на сегодняшний день из китайского Уханя изъявили желание вернуться в Украину 10 человек.

"Министерство иностранных дел вместе с Министерством инфраструктуры начинают подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая. Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, которые находятся в Ухани, из них 10 выразили желание эвакуироваться … Сейчас мы начинаем процесс подготовки к этому шагу", – сказал Кулеба.

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Министр призвал СМИ и граждан Украины сообщить о готовящейся эвакуации тем, кто в этом нуждается в Ухане.

"Если кто-то, кроме этих десяти, еще кто-то нуждается в эвакуации, прошу вас обращаться в посольство Украины в Китае, которое будет сводить окончательный список", – подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 февраля из китайской провинции Хубэй наш самолет вывез 45 украинцев и 28 иностранцев — граждан Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран. По прибытию на родину их отправили на карантин в Новые Санжары. После двухнедельной обсервации ни у одного из них не обнаружили коронавирус. Читайте все подробности эвакуации украинцев из Китая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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