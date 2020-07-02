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Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина

2 июля, 13:56

Руслан Ровик Руслан Ровик

В Минздраве рассказали о ситуации с эпидемией коронавируса

Киев и 10 областей Украины не готовы к ослаблению карантина из-за распространения коронавируса: ситуация в этих регионах не соответствует допустимым показателям.

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Об этом шла речь на традиционном брифинге Министерства здравоохранения.

Так, критериям смягчения карантина не соответствуют Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Харьковская, Черновицкая, Хмельницкая, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черниговская области.

При этом в Донецкой области наблюдается самая высокая в стране недельная заболеваемость. В этом регионе данный показатель составляет 274,29% при позволенных 10%. Также область не соответствует критерию охвата местных жителей тестированием на COVID-19.

В свою очередь, Закарпатская область стала антилидером по заполненности больниц для пациентов с коронавирусом – 63,55%. Также в области превышен показатель соотношения выявленных заболевших к общему числу тестов (18,52% при позволенных 11%).

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Напомним, что готовность к ослаблению карантина оценивают по четырем показателям:

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- загруженность больниц для пациентов с COVID-19 (должно быть занято не более 50% мест);

- количество проводимых ПЦР- и ИФА-тестов (не менее 24 на 100 тысяч населения);

- процент выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований (не более 11%);

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- динамика недельной заболеваемости в сравнении с предыдущей (прирост не более 10%).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что на западе страны все больше заполняются больницы пациентами с коронавирусом и выразил надежду, что удастся избежать худшего сценария, но призвал готовиться ко второй волне эпидемии.

А тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина, не исключил даже остановку общественного транспорта. Глава правительства также назвал самые проблемные регионы – главных кандидатов на ужесточение ограничений.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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