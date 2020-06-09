Климатолог: "Мы будем некоторое время жить в "погодных качелях"

Доктор наук, ведущий сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко уже рассказывала, в чем причина аномальной зимы и весны в Украине. А теперь объяснила, что климат меняется примерно каждые 30 лет, а влияние на него оказывают и вулканы, и океаны. При этом в наше время стоит ожидать резких изменений погоды. Об этом она рассказала в интервью сайту "Сегодня".

"Мы будем некоторое время жить в "погодных качелях" – резкие изменения погодных условий от холодных к теплым, от влажных к сухим. Лето может быть неожиданно прохладное, затяжное, дождливое", – сказала она.

Климатолог отметила, что климат изменчив от года к году, поэтому изменения оцениваются за период не менее чем за 30 лет. Всемирной метеорологической организацией введено понятие климатической нормы температуры за период 1961-1990 годов, или сейчас также используют периоды 1971-2000 и 1980-2010 годов. По ее словам, это такой стандартный климат, по сравнению с которым оценивают изменения.

"Продвигаясь по климатическому историческому прошлому в соответствии с результатами инструментальных наблюдений, мы можем попасть то в потепление, то в похолодание. Повторюсь, сейчас мы проходим "максимум потепления". К 30-40-м годам это температурное колебание будет иметь нисходящую волну на фоне общего потепления, но в 2060-2070-е годы волна снова займет восходящее положение. Эти температурные колебания явно имеют природный характер. Были исследования, которые пытались понять их природу. Согласно некоторым гипотезам, эти волны может формировать вулканическая деятельность, а также океан", – рассказала Бойченко.

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Влияние вулканов она описала так: они извергают свой материал в стратосферу, на высоту 20-25 км, происходит загрязнение стратосферы газами, пеплом; выбросы, например, SO2 в стратосфере приводят к образованию сульфатных аэрозолей, которые могут там находиться до нескольких лет, выполняя роль антипарниковых компонентов.

"Замечено, что после мощных извержений на земле наступает похолодание. Но важно, чтобы эти извержения были в экваториально-тропической зоне, тогда они разносятся по всему земному шару. Если извержение ближе к полюсу, то действие имеет локальное и минимальное влияние на климат", – сказала ученый.

Говоря про океаны, она добавила, что в их водах "зашиты" парниковые газы (углекислый газ, метан, закись азота), и при повышении температуры океан, выбрасывая дополнительно парниковые газы в атмосферу, способен усиливать атмосферный парниковый эффект, приводя к потеплению, и, наоборот, при похолодании океан забирает и удерживает эти газы в своих водах. Таким образом, еще больше усиливает это похолодание.

Читайте полный текст интервью с климатологом Светланой Бойченко: Погода в Украине побила все рекорды по аномалиям.

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