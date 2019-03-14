Климкин развенчал мифы о вакцинации: Дезинформацию в Украине сеяли российские "тролли"

Россия пытается добиться критической эпидемиологической ситуации в Украине, отметил министр

Фото: AFP

Климкин развенчал мифы о вакцинации: Дезинформацию в Украине сеяли российские "тролли" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg 2019-03-14T16:24:01+02:00 Украина Россия пытается добиться критической эпидемиологической ситуации в Украине, отметил министр

Российские "тролли" в интернете разгоняли панику вокруг вакцинации в Украине – большинство фейковых сообщений отправлялись аккаунтами, связанные с Россией. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, исследователи проанализировали тысячи сообщений в соцсетях, которые распространяли антивакцинаторские мифы.

"Все, думаю, замечали, насколько российские "тролли" любят поживиться на теме вакцинации. Большинство из них (сообщений), как и в случае с вмешательством в американские выборы, были написаны из связанных с Россией аккаунтов. Именно так подрывают общественное доверие к усилиям системы здравоохранения для повышения уровня вакцинации населения в Украине и во всем мире. А потом, посеяв раздор и общественные волнения, Россия использует критическую эпидемиологическую ситуацию как аргумент в своих упреках Украины и других стран. Эта дезинформационная кампания против здоровья во всем мире – неотъемлемая составляющая гибридной войны России против человечества", – написал Климкин.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала "панические" слухи о вакцинации. В Украине разгоняют панику, что якобы люди гибнут от вакцины после прививок. Она призвала людей, которые критикуют вакцины, не распространять ложную информацию, так как сначала смертельный случай нужно тщательно проанализировать и исследовать. И привела в пример ситуацию в США.

Также мы писали о том, как во Франции создается вакцина от гриппа, которой прививают в Украине. Ежегодно, только по официальной статистике, в Украине гриппом болеют около 5 млн наших соотечественников. При этом уровень вакцинации у нас оставляет желать лучшего: в прошлом году сделали прививки лишь 0,5% от всего населения страны и около 1,3% — из группы риска (166 тыс. из 12,5 млн). Для сравнения: в Великобритании и Нидерландах привиты 70% из групп риска, в Португалии — 60—65%.

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