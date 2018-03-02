Климкин сравнил "Газпром" с игроком в покер: "Пытается повышать ставки"

Украина установила контакт с европейскими коллегами в рамках механизма раннего предупреждения о кризисной в ситуации энергетической сфере

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин сравнил российский ПАО "Газпром" с игроком в покер, который пытается повышать ставки.

"Вчера я "Газпром" назвал "наперсточниками", а сегодня они ведут себя как игроки в покер и пытаются повышать ставки. Только непонятно, в чем и с кем они играют", – написал он на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Сегодня, 2 марта, ранее Климкин во Львове заявил, что Украина уже установила контакт с европейскими коллегами в рамках механизма раннего предупреждения о кризисной в ситуации энергетической сфере.

"Мы предоставили ЕС все доказательства того, что они ("Газпром" – Ред.) делают. Сначала мы выполняем решение Стокгольмского арбитража. Может, мы и не хотим покупать газ у России, но это решение Стокгольмского арбитража и мы его выполняем. Мы признаем цивилизованные решения, делаем предоплату. Они ее принимают и говорят, что будет поставляться газ. Потом смотрят на то, что температура снижается. ... Мы сказали европейцам, что если нужно, пусть присылают своих наблюдателей, смотрят ... Мы предоставили ЕК всю доказательную базу", – заявил Климкин.

Напомним, ранее глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", – сказал он.

"Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", – заявил он.

Также напомним, 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом".