Климкин сравнил "Газпром" с игроком в покер: "Пытается повышать ставки"

Сегодня, 16:06

Украина установила контакт с европейскими коллегами в рамках механизма раннего предупреждения о кризисной в ситуации энергетической сфере

Павел Климкин. Фото: Getty
Павел Климкин. Фото: Getty

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин сравнил российский ПАО "Газпром" с игроком в покер, который пытается повышать ставки.

"Вчера я "Газпром" назвал "наперсточниками", а сегодня они ведут себя как игроки в покер и пытаются повышать ставки. Только непонятно, в чем и с кем они играют", – написал он на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

00_04

Сегодня, 2 марта, ранее Климкин во Львове заявил, что Украина уже установила контакт с европейскими коллегами в рамках механизма раннего предупреждения о кризисной в ситуации энергетической сфере.

"Мы предоставили ЕС все доказательства того, что они ("Газпром" – Ред.) делают. Сначала мы выполняем решение Стокгольмского арбитража. Может, мы и не хотим покупать газ у России, но это решение Стокгольмского арбитража и мы его выполняем. Мы признаем цивилизованные решения, делаем предоплату. Они ее принимают и говорят, что будет поставляться газ. Потом смотрят на то, что температура снижается. ... Мы сказали европейцам, что если нужно, пусть присылают своих наблюдателей, смотрят ... Мы предоставили ЕК всю доказательную базу", – заявил Климкин.

Напомним, ранее глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", – сказал он.

"Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", – заявил он.

Также напомним, 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом".
газпром, нафтогаз, Климкин, поставки газа

Вы сейчас просматриваете новость "Климкин сравнил "Газпром" с игроком в покер: "Пытается повышать ставки"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

"Газпром" сорвал импорт газа в Украину за 15 минут до начала поставок

Сегодня, 14:20

"Нафтогаз" уверен, что российская компания провела "акцию" перед президентскими выборами в РФ

Экономика

Павел Климкин. Фото: AFP

"Газпром" опустился до уровня "наперсточников" - Климкин

Вчера, 16:52

Украина получит от "Газпрома" 2,56 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража
Загрузка...

Экономика

«Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов

Экономист назвал худший способ распорядиться российскими миллиардами за транзит газа

Сегодня, 10:59

Разумнее потратить эти деньги на повышение энергоэффективности

Финансы

Фото: gazprom.ru

Стокгольмский арбитраж обвалил акции "Газпрома"

Вчера, 19:20

"Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов
Загрузка...