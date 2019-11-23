Ко Дню памяти жертв Голодомора у представительств РФ прошли акции: фото и видео

В День памяти жертв Голодоморов, который проходит каждую четвертую субботу ноября и в этом году пришелся на 23 ноября, прошли траурные акции возле дипломатических представительств России.

Так, в акции у российского посольства в Киеве участвовали около двадцати человек. Мероприятие было организовано представителями "Объединения добровольцев" и "Всемирного движения патриотов Украины".

Участники призвали украинское общество ценить независимость страны и не забывать о российской агрессии. На воротах посольства активисты разместили плакаты с надписью "Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим".

"Цель – очень проста, напомнить обществу о преступлениях, которые осуществила и продолжает осуществлять РФ, напомнить обществу, в какой стране мы живем, что Россия была, есть и еще будет вражеской страной, которая стала причиной очень многих жертв. И что мы должны ценить независимость, поскольку она дается нам такой большой кровью", – объяснил глава киевского областного центра "Объединение добровольцев" Юрий Кашпировский.

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Как сообщает "Громадське", также акция прошла у генерального консульства России в Харькове, где участники напомнили о том, что РФ считает себя преемницей советской власти, виновной в смерти миллионов украинцев во время Голодомора 1932-1933 годов.

В конце акции активисты расклеили листовки на заборе у здания консульства с надписью: "Тогда их мог спасти хлеб, теперь нас спасет память".

Также полсотни представителей "Объединения добровольцев" и "Всемирного движения патриотов Украины" пикетировали российское консульство во Львове. Пикетчики расклеили листовки с надписью "Голодомор. Помним. Отомстим" на заборе здания.

Кроме того, акция прошла и в Одессе.

Напомним, в Украине стартовала акция "Зажги свечу".

Также сообщалось, что в Украине каждую четвертую субботу ноября проходит День памяти жертв Голодоморов. В этом году эта печальная дата пришлась на 23 ноября.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в 2015 году в Вашингтоне открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.

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