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В Украине стартовала акция "Зажги свечу"

23 ноября, 16:27

Все, кто скорбит вместе с родственниками жертв тоталитарного режима, – зажгли в окне свечу

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

После того, как президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях памяти жертв голодоморов и посетил Национальный музей Голодомора-геноцида, в Украине прошла общенациональная минута памяти и стартовала акция "Зажги свечу".

Напомним, в Украине каждую четвертую субботу ноября проходит День памяти жертв Голодоморов. В этом году эта печальная дата пришлась на 23 ноября.

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Сообщалось, что утром 23 ноября 2019 президент Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Президентская чета возложила колоски скорби к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве и почтила память погибших минутой молчания.

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Ранее мы сообщали, что ко Дню памяти жертв голодоморов в Киеве пройдут траурные мероприятия, поминальные панихиды, реквиемы, тематические выставки и традиционная акция "Зажги свечу".

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в 2015 году в Вашингтоне открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.

Все подробности в спецтеме Голодомор

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