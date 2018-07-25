Когда может заработать "украинское ФБР": Труба дал прогноз

Вчера, 19:46

Глава Госбюро расследований сообщил, что для ГБР уже выбрано помещение

Роман Труба. Фото: Администрация президента
Роман Труба. Фото: Администрация президента

Проверки кандидатов на руководящие должности в Государственное бюро расследований (ГБР) и задержки с их назначением не отсрочит начало полноценной работы Госбюро, надеется директор ГБР Роман Труба.

"Никакого затягивания не будет, поскольку есть другие, законом предусмотренные правовые механизмы, чтобы территориальное управление начало свою работу... Несмотря на некоторые объективные обстоятельства... в сентябре мы приложим максимум усилий, чтобы ГБР начало первые уголовные производства", – рассказал Труба.

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Также он рассказал, что относительно определилась ситуация с помещением для центрального аппарата ГБР.

"На прошлой неделе... мы завершили переговоры... был подписан договор аренды части помещения, в котором будет находится центральный аппарат ГБР", – сообщил директор Бюро.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам принять за основу и в целом законопроект, который продлевает полномочия прокуратуры по досудебному расследованию уголовных производств, подследственных ГБР.

17 мая Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об усовершенствовании работы Государственного бюро расследованийОтметим, что формально Госбюро существует еще с 2015 года, когда правительство создало его своим постановлением. Ране планировалось, что Бюро расследований заработает уже в ноябре 2017 года и заберет у Генпрокуратуры Украины следственные функции. Однако сроки запуска "ФБР по-украински" сорвались.

Как сообщалось, главой ГБР стал прокурор Роман Труба, ранее руководивший управлением по расследованию особо важных дел ГПУ. Его замами станут действующие глава управления процессуального руководства гособвинения ГПУ Ольга Варченко и зампрокурора Киева Александр Буряк.

Конкурс на должность главы Госбюро длился больше года, а из полусотни кандидатов были отобраны 19 человек. Подробнее об истории создания и концепции Госбюро расследований читайте в материале "Сегодня".
труба, Государственное бюро расследований, бюро расследований, ГБР

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Источник:

Интерфакс-Украина

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